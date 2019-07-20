شيلونجو والمحمدي جاهزان للزمالك

السبت، 20 يوليه 2019 - 00:29

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي - مصر - غينيا

انضم بينسون شيلونجو وباهر المحمدي لتدريبات الإسماعيلي استعدادا لخوض آخر مباراة للفريق في الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء أمام الزمالك.

والتحق مهاجم ناميبيا بزملائه يوم الجمعة بعد عودته من بلده. وشارك شيلونجو (27 عاما) في كأس إفريقيا 2019 التي ودعها من الدور الأول.

وشارك في تدريب الجمعة أيضا باهر المحمدي بعد عودته لمصر عقب أدائه لعمرة.

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ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة 27 للدوري.

وتتبقى 4 مباريات في بطولة الدوري آخرها القمة بين الأهلي والزمالك والتي تقام في 28 يوليو.

ويتنافس القطبان على اللقب. ويحتاج الأهلي 4 نقاط من مواجهتيه أمام المقاولون العرب والزمالك ليتوج بالبطولة.

بينما فوز الزمالك على الجونة والإسماعيلي والأهلي يمنحه اللقب.

الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري

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