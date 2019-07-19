أبو تريكة: الجزائر استحقت كتابة التاريخ على أرض التاريخ.. ورسالة

قال محمد أبو تريكة أيقونة الكرة المصرية إن منتخب الجزائر استحق الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 كليا عقب الانتصار على السنغال.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه عقب الانتصار على السنغال يوم الجمعة في استاد القاهرة بهدف دون رد في النهائي.

وقال أبو تريكة لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "من الأشياء القليلة التي اجتمع عليها العرب مؤخرا هو منتخب الجزائر".

وأضاف "بطولة كبيرة كتب بها المنتخب الجزائري التاريخ على أرض التاريخ".

وواصل "الجزائر توجت باللقب على أرضها عام 1990 والآن في القاهرة كأنها أرضهم توجوا بها فهنيئا لهم وللاعبين وللمدرب وللجماهير هذا الإنجاز الكبير".

وأردف أبو تريكة "جمال بلماضي تسلم مهمة قيادة الجزائر قبل تسعة أشهر ولم يكن الفريق مرشحا للفوز باللقب ولكنه حول الفريق إلى أبطال".

وأتم "أؤمن أن أبناء البلد هم من يستطيعون بنائه دائما فبعد 29 عاما من عدم التتويج جاء بلماضي وحول الحلم إلى الحقيقة، وأقول كذلك إن السنغال قدمت مباراة جيدة للغاية لكن التاريخ لا يتذكر سوى البطل".