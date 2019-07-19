بالفيديو - ماذا أهدرت يا نيانج! السنغال تضيع في مواجهة شباك الجزائر

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 22:31

كتب : FilGoal

مباي نيانج - السنغال - أوغندا

أهدر مباي نيانج أخطر فرص بلاده السنغال في مواجهة الجزائر بنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة.

الجزائر متقدمة منذ الدقيقة الثانية بواسطة بغداد بونجاح، والسنغال اقتربت للغاية من التعديل لولا رعونة مهاجمها نيانج.

مهاجم رين تلقى تمريرة طولية في ظهر دفاع الجزائر بالدقيقة 66، ليراوغ رايس مبولحي، ويسدد أعلى المرمى الخالي بغرابة شديدة.

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