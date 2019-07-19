بالفيديو - ماذا أهدرت يا نيانج! السنغال تضيع في مواجهة شباك الجزائر
الجمعة، 19 يوليه 2019 - 22:31
كتب : FilGoal
أهدر مباي نيانج أخطر فرص بلاده السنغال في مواجهة الجزائر بنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة.
الجزائر متقدمة منذ الدقيقة الثانية بواسطة بغداد بونجاح، والسنغال اقتربت للغاية من التعديل لولا رعونة مهاجمها نيانج.
مهاجم رين تلقى تمريرة طولية في ظهر دفاع الجزائر بالدقيقة 66، ليراوغ رايس مبولحي، ويسدد أعلى المرمى الخالي بغرابة شديدة.
نيانغ كاد أن يأتي بالتعادل!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/re0wwYgHYo— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
السنغال تبحث عن لقبها الأول تاريخيا، فيما تسعى الجزائر للظفر بلقبها الثاني بعد نسخة 1990.
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