الـVAR ينقذ الجزائر.. تجريد السنغال من ركلة جزاء

تدخّلت تقنية حكم الفيديو المساعد لإنقاذ الجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام السنغال.

الحكم الكاميروني أليوم نيانت احتسب ركلة جزاء للسنغال في الدقيقة 60 من عمر المباراة، لكنها ألغاها بعد مراجعتها في تقنية الفيديو.

الجزائر كانت متقدمة بهدف منذ الدقيقة الثانية بواسطة بغداد بونجاح، عندما انطلق إسماعيلا سار من الجهة اليمنى لمنتخبه السنغال، وأرسل عرضية اصطدمت بذراع عدلان قديورة لاعب الجزائر داخل منطقة جزاء بلاده.

الحكم نيانت لم يتردد في احتساب ركلة الجزاء، لكن عند مراجعته اللقطة تبيّن ثبوت يد قديورة وملاصقتها لجسده، مما ينفي شبهة التعمُد.

لتواصل الجزائر تقدمها في النتيجة في طريق بحثها عن لقبها الثاني بعد نسخة 1990، فيما يعمل لاعبو السنغال على حصد اللقب الأول تاريخيًا لبلادهم.