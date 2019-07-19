الـVAR ينقذ الجزائر.. تجريد السنغال من ركلة جزاء
الجمعة، 19 يوليه 2019 - 22:24
كتب : FilGoal
تدخّلت تقنية حكم الفيديو المساعد لإنقاذ الجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام السنغال.
الحكم الكاميروني أليوم نيانت احتسب ركلة جزاء للسنغال في الدقيقة 60 من عمر المباراة، لكنها ألغاها بعد مراجعتها في تقنية الفيديو.
الجزائر كانت متقدمة بهدف منذ الدقيقة الثانية بواسطة بغداد بونجاح، عندما انطلق إسماعيلا سار من الجهة اليمنى لمنتخبه السنغال، وأرسل عرضية اصطدمت بذراع عدلان قديورة لاعب الجزائر داخل منطقة جزاء بلاده.
بأمر تقنية "الفار" 📹— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
لا ركلة جزاء لـ #أسود_التيرانغا #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/8n0a3XUlZc
الحكم نيانت لم يتردد في احتساب ركلة الجزاء، لكن عند مراجعته اللقطة تبيّن ثبوت يد قديورة وملاصقتها لجسده، مما ينفي شبهة التعمُد.
لتواصل الجزائر تقدمها في النتيجة في طريق بحثها عن لقبها الثاني بعد نسخة 1990، فيما يعمل لاعبو السنغال على حصد اللقب الأول تاريخيًا لبلادهم.