أبو تريكة: الجزائر تأثرت بضغوط نهائي إفريقيا
الجمعة، 19 يوليه 2019 - 22:00
كتب : FilGoal
يرى محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق أن أداء الجزائر في الشوط الأول من نهائي كأس إفريقيا 2019 أمام السنغال لم يكن مقنعا بسبب تأثرها بحجم وأهمية المواجهة.
وقال نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر قناة beIN sports:"ضغوط النهائي تؤثر على الفريقين. المباراة مغلقة، وهذا سببه أيضا هدف الجزائر المبكر".
وواصل "الخوف على النتيجة أثر على لاعبي الجزائر ذهنيا، تراجعوا ولجأووا إلى التمريرات الطولية".
وتتقدم الجزائر على السنغال بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية.(طالع المباراة لحظة بلحظة من هنا)
هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV
وتبحث الجزائر عن ثاني تتويجاتها في كأس إفريقيا بعدما فازت باللقب في 1990 على ملعبها.
بينما السنغال لم تفز من قبل بكأس إفريقيا.