انتهت مصر 2019 - السنغال (0) (1) الجزائر.. محاربو الصحراء أبطال إفريقيا
الجمعة، 19 يوليه 2019 - 19:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بين السنغال والجزائر.
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نهاية المباراة.. الجزائر بطل أمم إفريقيا 2019
ق90+4: مخالفة خطيرة للسنغال من على حدود منطقة الجزاء بعد لمسة يد على قديورة
4 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع
ق88: تغيير أخير للجزائر بخروج بغداد بونجاح ونزول إسلام سليماني
ق84: تغيير أخير للسنغال بخروج مباي نيانج ونزول كيتا بالدي
ق84: تغيير ثان للجزائر بخروج سفيان فيجولي ونزول مهدي تاهرات
ق83: تغيير أول للجزائر بخروج يوسف البلايلي ونزول ياسين براهيمي
ق83: تسديدة من إسماعيلا سار تعلو العارضة
ق77: بطاقة صفراء لامين جاساما ظهير أيمن السنغال بعد عرقلة إسماعيل بن ناصر
ق75: تغيير ثان للسنغال، خروج هنري سافييه ونزول مباي ديان
ق74: نزيف لجمال الدين بلعمري بعد تدخل قوي مع ماني
نيانج يرواغ مبولحي ويسدد خارج المرمى
نيانغ كاد أن يأتي بالتعادل!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/re0wwYgHYo
نيانغ كاد أن يأتي بالتعادل!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/re0wwYgHYo— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
لقطة تألق رايس مبولحي ضد يوسف سابالي
رايس مبولحي حامي عرين #محاربي_الصحراء 👌#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/xm93yfTQpR
رايس مبولحي حامي عرين #محاربي_الصحراء 👌#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/xm93yfTQpR— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
ق69: مبولحي يتألق ويمنع تسديدة يوسف سابالي من الدخول للمرمى ويحولها إلى ركنية
حكم الفيديو يُلغى ركلة جزاء السنغال
بأمر تقنية "الفار" 📹
لا ركلة جزاء لـ #أسود_التيرانغا #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/8n0a3XUlZc
بأمر تقنية "الفار" 📹
ق66: مباي نيانج يُراوغ مبولحي ويسدد خارج المرمى الخالي من حارسه
ق61: بعد العودة لحكم الفيديو، حكم اللقاء يُلغى ركلة جزاء السنغال
ق60: ركلة جزاء للسنغال بعدما اصطدمت عرضية إسماعيلا سار بيد عدلان قديورة
ق59: سافييه يسدد ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها مبولحي
ق58: تغيير أول للسنغال بخروج بادو نداي ونزول كربيان دياتا
ق56: ماني يتوغل داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية خطيرة يبعدها دفاع الجزائر
تعليق حفيظ دراجي على هدف الجزائر
فرحة جزائرية كبيرة بهدف بونجاح 🇩🇿#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/H0lccG5zDG— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
ق55: هجمات سنغالية عن طريق ماني وسابالي
ق50: سيطرة متبادلة بين المنتخبين
بداية الشوط الثاني
مشادات بين لاعبي الفريقين بين شوطي المباراة
نهاية الشوط الأول
أسد يا زفان 👏👏#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/FaZH0nskkv— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
ق44: مهدي زيفان يُبعد الكرة ويحولها لركنية قبل أن يُسدد إسماعيلا سار من منطقة الجزاء
لقطة اعتداء ماني على فيجولي. هل استحق بطاقة؟
تصرف غير مناسب من ماني!
ما تعليقكم؟#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/XQT1OgqQNt
تصرف غير مناسب من ماني!
ق42: سافييه يرسل كرة عرضية من ركلة حرة من الجانب الأيسر يبعدها دفاع الجزائر
يسارية سنغالية صاروخية ولكنها تمر سلامات..#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/hcXIck3waM— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
ق38: مباي نيانج يُسدد كرة قوية بقدمه اليسرى تعلو العارضة بقليل
ق34: ركنية للسنغال من الجانب الأيسر
ق33: بطاقة صفراء لرامي بن سبعيني بعد عرقلته لإسماعيلا سار
ق30: إصابة شيخ كوياتي بعد تدخل قوي مع إسماعيل بن ناصر
ق27: سافييه يُسدد ركلة حرة مباشرة لكن رايس مبولحي يتصدى لها بسهولة
ق26: إسماعيل بن ناصر يُعرقل ماني في منتصف الملعب
ق22: استحواذ سنغالي وتراجع جزائري للدفاع
ق19: مخالفة من الجانب الأيمن للسنغال ينفذها سافييه لكن دفاع الجزائر يُبعدها لرمية تماس
ق17: سيطرة سنغالية على مجريات المباراة بحثا عن هدف التعادل
ق13: هنري سافييه يُنفذ مخالفة يحولها شيخ كوياتي برأسه خارج مرمى الجزائر
ق12: إصابة إسماعيل سار بعد تدخل قوي مع بغداد بونجاح
هدف بغداد بونجاح
هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV
ق4: إصابة سُفيان فيجولي بعد تدخل قوي مع ساديو ماني.
ق2: بغداد بونجاح يُسجل الهدف الأول للجزائر من تسديدة قوية اصطدمت بـ ساليف ساني وسكنت مرمى السنغال
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
بداية المباراة
نهاية حفل الختام
أجواء ساحرة ورائعة في ستاد القاهرة الدولي 🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/uR43JWECRV
"ماما إفريقيا" 😍— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
والآن مع مراسم حفل نهائي #كأس_أمم_إفريقيا 2019
#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/azore5hIDs
Hey guys 👋#SENALG #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/7fJZ38pLoI— CAF (@CAF_Online) July 19, 2019
بداية حفل ختام كأس إفريقيا 2019