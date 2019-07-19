انتهت مصر 2019 - السنغال (0) (1) الجزائر.. محاربو الصحراء أبطال إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بين السنغال والجزائر.

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نهاية المباراة.. الجزائر بطل أمم إفريقيا 2019

ق90+4: مخالفة خطيرة للسنغال من على حدود منطقة الجزاء بعد لمسة يد على قديورة

4 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

ق88: تغيير أخير للجزائر بخروج بغداد بونجاح ونزول إسلام سليماني

ق84: تغيير أخير للسنغال بخروج مباي نيانج ونزول كيتا بالدي

ق84: تغيير ثان للجزائر بخروج سفيان فيجولي ونزول مهدي تاهرات

ق83: تغيير أول للجزائر بخروج يوسف البلايلي ونزول ياسين براهيمي

ق83: تسديدة من إسماعيلا سار تعلو العارضة

ق77: بطاقة صفراء لامين جاساما ظهير أيمن السنغال بعد عرقلة إسماعيل بن ناصر

ق75: تغيير ثان للسنغال، خروج هنري سافييه ونزول مباي ديان

ق74: نزيف لجمال الدين بلعمري بعد تدخل قوي مع ماني

نيانج يرواغ مبولحي ويسدد خارج المرمى

نيانغ كاد أن يأتي بالتعادل!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/re0wwYgHYo — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

لقطة تألق رايس مبولحي ضد يوسف سابالي

رايس مبولحي حامي عرين #محاربي_الصحراء 👌#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/xm93yfTQpR — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

ق69: مبولحي يتألق ويمنع تسديدة يوسف سابالي من الدخول للمرمى ويحولها إلى ركنية

حكم الفيديو يُلغى ركلة جزاء السنغال

بأمر تقنية "الفار" 📹



لا ركلة جزاء لـ #أسود_التيرانغا #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/8n0a3XUlZc — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

ق66: مباي نيانج يُراوغ مبولحي ويسدد خارج المرمى الخالي من حارسه

ق61: بعد العودة لحكم الفيديو، حكم اللقاء يُلغى ركلة جزاء السنغال

ق60: ركلة جزاء للسنغال بعدما اصطدمت عرضية إسماعيلا سار بيد عدلان قديورة

ق59: سافييه يسدد ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها مبولحي

ق58: تغيير أول للسنغال بخروج بادو نداي ونزول كربيان دياتا

ق56: ماني يتوغل داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية خطيرة يبعدها دفاع الجزائر

تعليق حفيظ دراجي على هدف الجزائر

ق55: هجمات سنغالية عن طريق ماني وسابالي

ق50: سيطرة متبادلة بين المنتخبين

بداية الشوط الثاني

مشادات بين لاعبي الفريقين بين شوطي المباراة

نهاية الشوط الأول

ق44: مهدي زيفان يُبعد الكرة ويحولها لركنية قبل أن يُسدد إسماعيلا سار من منطقة الجزاء

لقطة اعتداء ماني على فيجولي. هل استحق بطاقة؟

تصرف غير مناسب من ماني!



ما تعليقكم؟#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/XQT1OgqQNt — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

ق42: سافييه يرسل كرة عرضية من ركلة حرة من الجانب الأيسر يبعدها دفاع الجزائر

ق38: مباي نيانج يُسدد كرة قوية بقدمه اليسرى تعلو العارضة بقليل

ق34: ركنية للسنغال من الجانب الأيسر

ق33: بطاقة صفراء لرامي بن سبعيني بعد عرقلته لإسماعيلا سار

ق30: إصابة شيخ كوياتي بعد تدخل قوي مع إسماعيل بن ناصر

ق27: سافييه يُسدد ركلة حرة مباشرة لكن رايس مبولحي يتصدى لها بسهولة

ق26: إسماعيل بن ناصر يُعرقل ماني في منتصف الملعب

ق22: استحواذ سنغالي وتراجع جزائري للدفاع

ق19: مخالفة من الجانب الأيمن للسنغال ينفذها سافييه لكن دفاع الجزائر يُبعدها لرمية تماس

ق17: سيطرة سنغالية على مجريات المباراة بحثا عن هدف التعادل

ق13: هنري سافييه يُنفذ مخالفة يحولها شيخ كوياتي برأسه خارج مرمى الجزائر

ق12: إصابة إسماعيل سار بعد تدخل قوي مع بغداد بونجاح

هدف بغداد بونجاح

هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪



🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

ق4: إصابة سُفيان فيجولي بعد تدخل قوي مع ساديو ماني.

ق2: بغداد بونجاح يُسجل الهدف الأول للجزائر من تسديدة قوية اصطدمت بـ ساليف ساني وسكنت مرمى السنغال

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

بداية المباراة

نهاية حفل الختام

بداية حفل ختام كأس إفريقيا 2019