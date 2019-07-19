انتهت مصر 2019 - السنغال (0) (1) الجزائر.. محاربو الصحراء أبطال إفريقيا

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 19:22

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - الجزائر - السنغال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بين السنغال والجزائر.

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نهاية المباراة.. الجزائر بطل أمم إفريقيا 2019

ق90+4: مخالفة خطيرة للسنغال من على حدود منطقة الجزاء بعد لمسة يد على قديورة

4 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

ق88: تغيير أخير للجزائر بخروج بغداد بونجاح ونزول إسلام سليماني

ق84: تغيير أخير للسنغال بخروج مباي نيانج ونزول كيتا بالدي

ق84: تغيير ثان للجزائر بخروج سفيان فيجولي ونزول مهدي تاهرات

ق83: تغيير أول للجزائر بخروج يوسف البلايلي ونزول ياسين براهيمي

ق83: تسديدة من إسماعيلا سار تعلو العارضة

ق77: بطاقة صفراء لامين جاساما ظهير أيمن السنغال بعد عرقلة إسماعيل بن ناصر

ق75: تغيير ثان للسنغال، خروج هنري سافييه ونزول مباي ديان

ق74: نزيف لجمال الدين بلعمري بعد تدخل قوي مع ماني

نيانج يرواغ مبولحي ويسدد خارج المرمى

لقطة تألق رايس مبولحي ضد يوسف سابالي

ق69: مبولحي يتألق ويمنع تسديدة يوسف سابالي من الدخول للمرمى ويحولها إلى ركنية

حكم الفيديو يُلغى ركلة جزاء السنغال

ق66: مباي نيانج يُراوغ مبولحي ويسدد خارج المرمى الخالي من حارسه

ق61: بعد العودة لحكم الفيديو، حكم اللقاء يُلغى ركلة جزاء السنغال

ق60: ركلة جزاء للسنغال بعدما اصطدمت عرضية إسماعيلا سار بيد عدلان قديورة

ق59: سافييه يسدد ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها مبولحي

ق58: تغيير أول للسنغال بخروج بادو نداي ونزول كربيان دياتا

ق56: ماني يتوغل داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية خطيرة يبعدها دفاع الجزائر

تعليق حفيظ دراجي على هدف الجزائر

ق55: هجمات سنغالية عن طريق ماني وسابالي

ق50: سيطرة متبادلة بين المنتخبين

بداية الشوط الثاني

مشادات بين لاعبي الفريقين بين شوطي المباراة

نهاية الشوط الأول

ق44: مهدي زيفان يُبعد الكرة ويحولها لركنية قبل أن يُسدد إسماعيلا سار من منطقة الجزاء

لقطة اعتداء ماني على فيجولي. هل استحق بطاقة؟

ق42: سافييه يرسل كرة عرضية من ركلة حرة من الجانب الأيسر يبعدها دفاع الجزائر

ق38: مباي نيانج يُسدد كرة قوية بقدمه اليسرى تعلو العارضة بقليل

ق34: ركنية للسنغال من الجانب الأيسر

ق33: بطاقة صفراء لرامي بن سبعيني بعد عرقلته لإسماعيلا سار

ق30: إصابة شيخ كوياتي بعد تدخل قوي مع إسماعيل بن ناصر

ق27: سافييه يُسدد ركلة حرة مباشرة لكن رايس مبولحي يتصدى لها بسهولة

ق26: إسماعيل بن ناصر يُعرقل ماني في منتصف الملعب

ق22: استحواذ سنغالي وتراجع جزائري للدفاع

ق19: مخالفة من الجانب الأيمن للسنغال ينفذها سافييه لكن دفاع الجزائر يُبعدها لرمية تماس

ق17: سيطرة سنغالية على مجريات المباراة بحثا عن هدف التعادل

ق13: هنري سافييه يُنفذ مخالفة يحولها شيخ كوياتي برأسه خارج مرمى الجزائر

ق12: إصابة إسماعيل سار بعد تدخل قوي مع بغداد بونجاح

هدف بغداد بونجاح

ق4: إصابة سُفيان فيجولي بعد تدخل قوي مع ساديو ماني.

ق2: بغداد بونجاح يُسجل الهدف الأول للجزائر من تسديدة قوية اصطدمت بـ ساليف ساني وسكنت مرمى السنغال

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

بداية المباراة

نهاية حفل الختام

بداية حفل ختام كأس إفريقيا 2019

الجزائر السنغال مصر 2019 كأس إفريقيا

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