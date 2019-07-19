بوكيتينو: فكرت في ترك توتنام بعد نهائي الأبطال

كشف ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام أنه فكر في الرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الماضي الذي خسر فيه النادي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:"بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ربما يراودك التفكير في الرحيل، لتمنح النادي الفرصة ليبدأ مرحلة جديدة مع مدرب آخر".

ثم استدرك "لكن بعد النهائي لم يكن الشعور جيدا، وأنا لست الشخص الذي يتجنب مواجهة المشاكل أو الوقوف أمام المواقف الصعبة".

ويقود بوكيتينو (47 عاما) فريق توتنام منذ 2014، ورغم تحسن مستوى النادي مع لاعب الأرجنتين السابق إلا أنه لم يتوج بأي لقب.

وأنهى توتنام الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

ويستعد توتنام لمواجهة يوفنتوس ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وريال مدريد استعدادا للموسم الجديد.