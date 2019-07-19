زيدان: سيميوني المدرب أفضل من اللاعب

أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بنظيره دييجو سيميوني الذي يقود أتليتكو مدريد منذ 2011 وحقق ألقابا عديدة مع النادي الإسباني.

وقال نجم فرنسا السابق خلال حواره مع صحيفة آس الإسبانية:"هو أفضل كمدرب مما كان عليه كلاعب. كلاعب كان واحدا من الفريق لكنه الآن الزعيم ويسير بخطى جيدة".

وأضاف "إنه مدرب لديه شخصية قوية يريد القيام بالأمور على أكمل وجه".

ويتواجه المدربان في 27 يوليو في مباراة بالكأس الدولية للأبطال البطولة الودية التي يستعد بها أكبر أندية أوروبا للموسم الجديد.

وأبرز مواجهة جمعت زيدان وسيميوني كانت نهائي دوري أبطال أوروبا 2015-2016 حين توج الأول مع ريال مدريد باللقب بالفوز بركلات الترجيح.

وتوج سيميوني بسبعة ألقاب مع أتليتكو وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.