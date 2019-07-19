أتليتكو يشكو برشلونة بسبب صفقة جريزمان

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 17:22

كتب : FilGoal

جريزمان - برشلونة

قدم نادي أتليتكو مدريد شكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني يتهم فيها نظيره برشلونة بعدم دفع كامل قيمة صفقة اللاعب أنطوان جريزمان.

وقال النادي العاصمي إن برشلونة لم يدفع مبلغا قدره 72 مليون جنيه إسترليني، هو باقي قيمة رحيل اللاعب عن الأول وانتقاله للنادي الكاتالوني.

وأعلن برشلونة منذ أيام الحصول على خدمات الفرنسي جريزمان (28 عاما) مقابل 108 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتليتكو.

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لكن أتليتكو يقول إن اتفاقه مع برشلونة على الصفقة تم قبل يوم 1 يوليو، وحتى ذلك التاريخ كانت قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان 180 مليون جنيه إسترليني.

ويعتقد أتليتكو أن لجريزمان دور في تحايل برشلونة ليظفر بالصفقة بقيمة مالية أقل.

وشكا أتليتكو نادي برشلونة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكن الأخير رد بأنه لا يملك سلطة قضائية ليقرر في هذه الأزمة نظرا لأن الناديين يتبعان الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وارتدى جريزمان، بطل مونديال 2018، قميص أتليتكو لمدة خمس سنوات ويمتد عقده مع برشلونة إلى 2024.

جريزمان برشلونة أتليتكو مدريد

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