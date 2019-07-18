انتهت - قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2021

الخميس، 18 يوليه 2019 - 18:29

كتب : FilGoal

قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة مجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وتقع مصر في التصنيف الأول للتصفيات التي ستقام بنظام المجموعات بواقع 12 مجموعة يتأهل منها المتصدر والوصيف.

وتخوض منتخبات التصنيف الخامس مباريات إقصائية يومي 7 و15 أكتوبر المقبل ليتأهل 4 منهم بجانب 8 منتخبات من المستوى الرابع.

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المجموعات

المجموعة الأولى:

مالي

غينيا

ناميبيا

الفائز بين ليبيريا وتشاد

المجموعة الثانية:

بوركينا فاسو

أوغندا

مالاوي

الفائز بين جنوب السودان والسيشل

المجموعة الثالثة:

غانا

جنوب إفريقيا

السودان

الفائز بين موريشيوس وساو تومي.

المجموعة الرابعة:

الكونغو الديموقراطية

الجابون

أنجولا

الفائز بين جيبوتي وجامبيا

المجموعة الخامسة:

المغرب

موريتانيا

إفريقيا الوسطى

بوروندي

المجموعة السادسة:

الكاميرون

كاب فيردي

موزمبيق

رواندا

المجموعة السابعة:

مصر

كينيا

توجو

جُزر القٌمر

المجموعة الثامنة:

الجزائر

زامبيا

زيمبابوي

بوتسوانا

المجموعة التاسعة:

السنغال

جمهورية الكونغو

غينيا بيساو

إي سواتيني

المجموعة العاشرة:

تونس

ليبيا

تنزانيا

غينيا الإستوائية

المجموعة الـ11:

كوت ديفوار

النيجر

مدغشقر

إثيوبيا

المجموعة الـ12:

نيجيريا

بنين

سييراليون

ليسوتو

أمم إفريقيا منتخب مصر

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