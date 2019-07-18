استاد القاهرة يفتح أبوابه الواحدة ظهرا استعدادا لنهائي إفريقيا

تقرر فتح أبواب استاد القاهرة بداية من الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة استعدادا للمباراة النهائية لكأس إفريقيا 2019 والتي تنطلق في التاسعة مساء.

وتغلق الأبواب في السادسة مساء قبل ساعة ونصف الساعة من بداية حفل ختام البطولة القارية.

وتلعب الجزائر أمام السنغال في النهائي المرتقب للنسخة رقم 32 من كأس إفريقيا.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة قواعد حضور المباراة وهي كالتالي:

- سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول المباراة النهائية فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.

- عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة لهم، وعدم السماح للإعلاميين بارتداء قمصان المنتخبات المشاركة في البطولة، مع ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم، في المدرجات أو أرض الملعب.

- عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد.

- ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور وأي مواد معدنية صلبة، بالإضافة إلى نزع أغطية زجاجات المياه قبل الدخول بها إلى الاستاد.

- قامت اللجنة المنظمة من خلال الرعاة المحليين بتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من منافذ بيع المأكولات حرصا على راحة الجماهير.

- توصي اللجنة المنظمة الجماهير بالتوجه إلى الاستاد عبر المواصلات العامة، والالتزام بكافة المعايير الدولية حتى انتهاء المراسم.

- تحديد مداخل الاستاد للجماهير على النحو التالي:

مدخل "مسجد آل رشدان" لحاملي تذاكر المقصورتين الرئيسية والأمامية والدرجة الأولى يمين وشمال.

مدخل "شارع يوسف عباس" لحاملي تذاكر الدرجة الثانية.

مدخل "شارع الاستاد البحري" بجوار "دار المدرعات" لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال، وكذا لجماهير السنغال ومتطوعي البطولة بزيهم الرسمي.

مدخل "طريق النصر " من بوابة "مدرسة الموهوبين" لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة يمين التي تم تخصيصها بالكامل للجماهير الجزائرية.