أشرف صبحي في مؤتمر كاف: نهنئ أنفسنا بنجاح كأس إفريقيا

شكر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال الجمعية العمومية للأخير يوم الخميس، مشيرا إلى أن بطولة كأس إفريقيا نجحت مصر في تنظيمها بشكل رائع.

وقال صبحي:"نهنئ أنفسنا بنجاح كأس إفريقيا، المباراة النهائية قد يتابعها أكثر من مليار مشاهد حول العالم. الكرة أحد أهم آليات تحقيق الأمن، ومصر خير داعم لكاف. اتفقنا مع كاف على تسهيل مشاريع له بمصر. أرسل لكم تحية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء".

وأضاف "نعدكم بأن نكون داعما مستمرا لإنجاح كاف الذي يتطور كل يوم. الدولة المصرية خير داعم لكاف ليس فقط لأن مصر دولة المقر، لكن لدورها الطبيعي والمعروف طوال تاريخها".

ويسدل الستار على كأس إفريقيا 2019 يوم الجمعة بمباراة النهائي بين الجزائر والسنغال على استاد القاهرة والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء.

وأشاد القاصي والداني بتنظيم رائع لكأس إفريقيا 2019 التي حصلت مصر على حق استضافتها منذ أشهر قليلة لكنها استعدت بشكل طيب للحدث القاري الكبير.

وبطولة 2019 هي أول نسخة من كأس إفريقيا تقام بمشاركة 24 فريقا والأولى أيضا التي تقام في شهر يونيو.

وودع منتخب مصر البطولة من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف.