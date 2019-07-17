نسور نيجيريا تحلق في سماء قرطاج

حينما يتعلق الأمر بتحديد المركز الثالث والرابع فنسور نيجيريا لا تخفق أبدا وتعرف جيدا كيف تنقض على البرونزية وأمام تونس تكرر الأمر.

وتغلب منتخب نيجيريا اليوم الأربعاء على تونس بهدف دون رد في ملعب السلام في المباراة التي جرت بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا 2019.

سجل هدف المباراة الوحيد أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة من المباراة بعد خطأ قاتل من حارس تونس معز بن شريفية ودفاع نسور قرطاج.

وأصبح إيجالو هو هداف البطولة الآن بخمسة أهداف وهو أول لاعب يسجل ذلك العدد من الأهداف منذ محمد ناجي "جدو" مع منتخب مصر في عام 2010.

ويبتعد إيجالو في سباق الهدافين عن رياض محرز وآدم وناس لاعبا منتخب الجزائر وساديو ماني لاعب منتخب السنغال بفارق هدفين في انتظار ما سيحدث بينهما في النهائي يوم الجمعة في استاد القاهرة.

أما منتخب نيجيريا فتعد هذه هي المرة الثامنة التي يحصد فيها المركز الثالث في تاريخ مشاركته في البطولة وهو رقم قياسي.

ولم يخسر منتخب نيجيريا مطلقا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كما أن هذه هي المرة الثانية التي يفوز بها منتخب نيجيريا بالمركز الثالث حينما يشارك في البطولة في مصر.

أما منتخب تونس فهذه هي المرة الثالثة التي يحتل فيها المركز الرابع بعد بطولتي 1978 و2000.

هدف مبكر

بداية المباراة كانت سريعة جدا من المنتخب النيجيري بعدما انطلق الظهير الأيسر جاميلو كولينز وأرسل عرضية أخطأ حارس تونس بن شريفية في التصدي لها لترتطم بمدافع تونس ويسدد إيجالو الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول لنيجيريا.

وخلال الدقائق التي تلت الهدف مباشرة وضح الارتباك على لاعبي تونس.

وجاء أول تهديد من المنتخب التونسي في الدقيقة 14 بعد تسديدة من فرجاني ساسي مرت بجوار المرمى النيجيري بقليل.

ومن ركلة حرة سدد أوجينيكارو إتيبو كرة قوية لكن بن شريفية تصدى لها بسهولة.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول طلب إيجالو صاحب هدف نيجيريا التبديل للإصابة.

شوط الفرص الضائعة

بداية الشوط الثاني كانت قوية من منتخب تونس وسدد فراس شواط كرة قوية لكنها مرت بجوار مرمى نيجيريا بقليل.

وبعد ذلك بدقائق أطلق أنيس البدري تسديدة قوية ولكن حارس نيجيريا تصدى له بثبات.

ذلك قبل أن يتصدى حارس نيجيريا لكرة عرضية قبل أن تصل إلى فراس شواط الذي كاد يدرك منها التعادل لنسور قرطاج.

وسدد غيلان الشعلالي كرة أيضا لكن مثل التسديدات السابقة أخطأت المرمى النيجيري.

وفي الدقيقة 82 حصل المنتخب التونسي على ركلة ركنية وأنهاها أسامة الحدادي بتسديدة وصلت إلى الحارس النيجيري سهلة.

واحتسب الحكم جهاد جريشة خمس دقائق وقت محتسب بدل من الضائع ومن ركلة حرة سدد سيموس موسيس كرة قوية تصدى لها بن شريفية ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

وبعدها حصل منتخب نيجيريا على ركلة حرة ثانية من أمام منطقة الجزاء تصدى لها بن شريفية بعد تسديدة صامويل كالو.

ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بفوز نيجيريا بهدف دون رد.