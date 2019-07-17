يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ونيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة بفوز نيجيريا على تونس.

ق. 66 تبديل اضطراري جديد لنسور قرطاج بدخول رامي بدوي بدلا من نسيم هنيد للإصابة.

ق. 57 دخول نعيم سليتي بدلا من أنيس البدري.

ق. 46 فراس الشواط يهدر أسهل فرصة لتسجيل التعادل لتونس.

فيكتور أوسيمين يشارك بدلا من أوديون إيجالو المصاب.

تبديل اضطراري جديد مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تبديل اضطراري أول لتونس بدخول فراس شواط بدلا من طه ياسين الخنيسي.

ق. 14 محاولة خطيرة من فرجاني ساسي.. ساسي راوغ على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة بجانب المرمى بقليل.

ق. 3 جووووول أول لنيجيريا عن طري إيجالو.. عرضية من الجهة اليسرى، أخرجها معز بن شريفية بالخطأ لتصطدم بالمدافع وترتد نحو المرمى، ليتابعها إيجالو في الشباك.

بداية المباراة