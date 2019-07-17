محدّث انتهت مصر 2019 – تونس (0) نيجيريا (1) المركز الثالث للنسور
الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 20:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ونيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس الأمم الإفريقية.
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نهاية المباراة بفوز نيجيريا على تونس.
ق. 66 تبديل اضطراري جديد لنسور قرطاج بدخول رامي بدوي بدلا من نسيم هنيد للإصابة.
ق. 57 دخول نعيم سليتي بدلا من أنيس البدري.
ق. 46 فراس الشواط يهدر أسهل فرصة لتسجيل التعادل لتونس.
الخزري يصنع فرصة ممتازة وشواط يهدرها! #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/tUCKfzlQ8s— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 17, 2019
فيكتور أوسيمين يشارك بدلا من أوديون إيجالو المصاب.
تبديل اضطراري جديد مع بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 44 تبديل اضطراري أول لتونس بدخول فراس شواط بدلا من طه ياسين الخنيسي.
ق. 14 محاولة خطيرة من فرجاني ساسي.. ساسي راوغ على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة بجانب المرمى بقليل.
محاولة من فرجاني ساسي لإدراك التعادل!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/UGdlptJRlY— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 17, 2019
ق. 3 جووووول أول لنيجيريا عن طري إيجالو.. عرضية من الجهة اليسرى، أخرجها معز بن شريفية بالخطأ لتصطدم بالمدافع وترتد نحو المرمى، ليتابعها إيجالو في الشباك.
هدف ⚽️ إيغالو يضع #النسور_الخضراء في المقدمة مبكراً وسريعاً!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 17, 2019
🇳🇬 1 - 0 🇹🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/Y3BmC2dqPH
بداية المباراة