محدّث انتهت مصر 2019 – تونس (0) نيجيريا (1) المركز الثالث للنسور

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 20:29

كتب : FilGoal

أوديون إيجالو مع نيجيريا أمام تونس - كأس أمم إفريقيا 2019

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ونيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس الأمم الإفريقية.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة

التشكيل - نيجيريا بالقوة الضاربة في مواجهة تونس تشكيل تونس – 4 تبديلات من جيريس أمام نيجيريا واستمرار ساسي مدرب تونس: الاتهام بالعنصرية كان في انتظاري لو رفضت الحصول على قميص ماني مدافع تونس: لا يمكنني لوم الحكام وقد أهدرنا فرصا عديدة ضد السنغال

نهاية المباراة بفوز نيجيريا على تونس.

ق. 66 تبديل اضطراري جديد لنسور قرطاج بدخول رامي بدوي بدلا من نسيم هنيد للإصابة.

ق. 57 دخول نعيم سليتي بدلا من أنيس البدري.

ق. 46 فراس الشواط يهدر أسهل فرصة لتسجيل التعادل لتونس.

فيكتور أوسيمين يشارك بدلا من أوديون إيجالو المصاب.

تبديل اضطراري جديد مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تبديل اضطراري أول لتونس بدخول فراس شواط بدلا من طه ياسين الخنيسي.

ق. 14 محاولة خطيرة من فرجاني ساسي.. ساسي راوغ على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة بجانب المرمى بقليل.

ق. 3 جووووول أول لنيجيريا عن طري إيجالو.. عرضية من الجهة اليسرى، أخرجها معز بن شريفية بالخطأ لتصطدم بالمدافع وترتد نحو المرمى، ليتابعها إيجالو في الشباك.

بداية المباراة

مصر 2019 تونس نيجيريا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب نيجيريا: المركز الثالث مُرضي جدا لنا.. هذا ما ينقصنا 58 دقيقة | مصر 2019
تقرير جزائري: التماس سنغالي لمشاركة كوليبالي في النهائي ساعة | مصر 2019
عنصر هجومي جديد.. رسميا - الاتحاد يضم أحمد رفعت من الزمالك ساعة | الدوري المصري
إيكونج أفضل لاعب في مباراة تونس ونيجيريا ساعة | مصر 2019
تقرير جزائري: من المرتقب حضور زيدان مباراة نهائي أمم إفريقيا لدعم الخضر 2 ساعة | مصر 2019
نسور نيجيريا تحلق في سماء قرطاج 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا 4 مصدر مسؤول في الزمالك لـ في الجول: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام كهربا.. وهذا ردنا على فسخ العقد

قد ينال إعجابك