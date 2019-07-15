جهاد جريشة يدير لقاء تونس ونيجيريا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولية إدارة لقاء تونس ونيجيريا إلى الحكم المصري جهاد جريشة.

منتخب تونس يواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء في التاسعة مساءً على استاد السلام في لقاء المركز الثالث والرابع.

وسيدير جهاد جريشة اللقاء ويعاونه مواطنه محمود أحمد كمال والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان.

بينما سيتولى جوشوا بوندو من بوتسوانا مسؤولية الحكم الرابع.

وأدار جهاد جريشة لقاء كينيا والسنغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات في أمم إفريقيا، والآن يعود للظهور من جديد في البطولة.

وخسر المنتخب المصري في نصف نهائي أمام إفريقيا أمام السنغال بهدف مقابل لا شيء/

بينما وجه رياض محرز ضربة قاتلة في شباك نيجيريا كتبت انتصار الجزائر 2-1 في نصف نهائي البطولة.