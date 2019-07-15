جهاد جريشة يدير لقاء تونس ونيجيريا

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 22:23

كتب : عاطف شادي

جهاد جريشة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولية إدارة لقاء تونس ونيجيريا إلى الحكم المصري جهاد جريشة.

منتخب تونس يواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء في التاسعة مساءً على استاد السلام في لقاء المركز الثالث والرابع.

وسيدير جهاد جريشة اللقاء ويعاونه مواطنه محمود أحمد كمال والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان.

أخبار متعلقة

ساسي: خروج تونس ليس مفاجأة.. والسنغال تأهل بالحظ نعيم السليتي: الحكم حرم تونس من التأهل لنهائي أمم إفريقيا مدرب نيجيريا: سيناريو جنوب إفريقيا تكرر معنا.. وحكم الفيديو خطوة للعدالة رغم الإصابة - نجم الجزائر جاهز لمواجهة نيجيريا

بينما سيتولى جوشوا بوندو من بوتسوانا مسؤولية الحكم الرابع.

وأدار جهاد جريشة لقاء كينيا والسنغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات في أمم إفريقيا، والآن يعود للظهور من جديد في البطولة.

وخسر المنتخب المصري في نصف نهائي أمام إفريقيا أمام السنغال بهدف مقابل لا شيء/

بينما وجه رياض محرز ضربة قاتلة في شباك نيجيريا كتبت انتصار الجزائر 2-1 في نصف نهائي البطولة.

مصر 2019 تونس نيجيريا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك - انتظام الثلاثي الدولي استعدادا لمواجهة الجونة 19 دقيقة | الدوري المصري
لنتقدم سويا.. رسميا – ديلف ينتقل إلى إيفرتون 23 دقيقة | أوروبا
أبرز صفقات الدوري المصري حتى الآن.. 18 صفقة ومازال ومازال 24 دقيقة | مصر
يجتمع مع لوبتيجي مجددا.. إشبيلية يتعاقد مع أوليفير توريس 36 دقيقة | أوروبا
منتخب تونس يفقد المساكني والمعز حسن أمام نيجيريا 44 دقيقة | مصر 2019
الاتحاد التونسي يقاطع عمومية الكاف 50 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك