رسميا – الابن الأكبر لـ زيدان ينتقل إلى الدوري البرتغالي

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 18:10

كتب : FilGoal

إنزو زيدان

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي تعاقده مع إنزو زيدان الأبن الأكبر لـ زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد.

إنزو زيدان

النادي : ستاد لاوساني

ديسبورتيفو أفيس

لاعب الوسط الهجومي وقع على عقود انضمامه للفريق البرتغالي لمدة موسمين.

لاعب ريال مدريد السابق فسخ عقده مع فريقه لوزان السويسري ليصبح لاعبا حرا وينتقل بعدها إلى الدوري البرتغالي.

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صاحب الـ 24 عاما انتقل معارا من لوزان إلى رايو ماخاداهوندا الإسباني في الدرجة الثانية.

مع فريق رايو، شارك إنزو زيدان في 34 مباراة الموسم الماضي ونجح في الصناعة مرة.

وظهر إنزو مع فريق الكاستيا في ريال مدريد وشارك في 78 مباراة ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 15.

وأنهى ديسبورتيفو أفيس الدوري البرتغالي الموسم الماضي في المركز الـ 14.

الدوري البرتغالي إنزو زيدان

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