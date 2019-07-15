رغم ما حدث منه.. مونريال: هل يمكن لكوسيلني الاستمرار مع أرسنال؟ لما لا؟

قال ناتشو مونريال مدافع أرسنال إن لوران كوسيلني قائد الفريق بإمكانه الاستمرار مع النادي بعد حل مشكلته، وذلك على الرغم من عدم سفره للجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وصرح مونريال قائلا: "نحترم لوران كوسيلني كثيرا، لعب لأرسنال لفترة طويلة وهو قائد الفريق".

وواصل "ما أحب أن أراه هو أن يتم إصلاح المشكلة بين الطرفين، وأعتقد أن هذا ما سيحدث".

وأتم "هل يمكنه الاستمرار مع أرسنال؟ نعم لما لا؟".

شبكة سكاي سبورتس قالت في وقت سابق إن كوسيلني صاحب الـ33 عاما قد قال لإدارة أرسنال أنه يرغب في إنهاء عقده ورحيله مجانا خلال الصيف الجاري.

ونشر أرسنال بيانا رسميا قال فيه إنه "محبط" من سلوك قائده بعد عدم سفره صحبة النادي خلال الجولة التحضيرية.

المدافع الفرنسي انضم إلى أرسنال في صيف 2010 بمبلغ 12.5 مليون يورو قادما من لوريان، وينتهي عقده الحالي خلال صيف 2020.

وشارك قائد المدفعجية في 31 مباراة خلال الموسم المنصرم سجل خلالها 3 أهداف.