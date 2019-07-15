رغم ما حدث منه.. مونريال: هل يمكن لكوسيلني الاستمرار مع أرسنال؟ لما لا؟

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 11:06

كتب : FilGoal

كوسيلني - أرسنال - تشيلسي

قال ناتشو مونريال مدافع أرسنال إن لوران كوسيلني قائد الفريق بإمكانه الاستمرار مع النادي بعد حل مشكلته، وذلك على الرغم من عدم سفره للجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وصرح مونريال قائلا: "نحترم لوران كوسيلني كثيرا، لعب لأرسنال لفترة طويلة وهو قائد الفريق".

وواصل "ما أحب أن أراه هو أن يتم إصلاح المشكلة بين الطرفين، وأعتقد أن هذا ما سيحدث".

أخبار متعلقة

تقرير: توتنام قد يخطف مدافع سانت إيتيان من أرسنال.. قدم 30 مليون يورو أرسنال يطير إلى الولايات المتحدة بدون النني وأيوبي قائد أرسنال يرفض السفر لمعسكر الفريق.. والنادي يصدر بيانا

وأتم "هل يمكنه الاستمرار مع أرسنال؟ نعم لما لا؟".

شبكة سكاي سبورتس قالت في وقت سابق إن كوسيلني صاحب الـ33 عاما قد قال لإدارة أرسنال أنه يرغب في إنهاء عقده ورحيله مجانا خلال الصيف الجاري.

ونشر أرسنال بيانا رسميا قال فيه إنه "محبط" من سلوك قائده بعد عدم سفره صحبة النادي خلال الجولة التحضيرية.

المدافع الفرنسي انضم إلى أرسنال في صيف 2010 بمبلغ 12.5 مليون يورو قادما من لوريان، وينتهي عقده الحالي خلال صيف 2020.

وشارك قائد المدفعجية في 31 مباراة خلال الموسم المنصرم سجل خلالها 3 أهداف.

سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: بايرن لن يضم ساني هذا الصيف لسببين.. وحدد بديلين 25 دقيقة | أوروبا
بعد الفوز بالدوري العراقي.. نيبوشا يبدأ مهمة تدريب الصفاقسي 42 دقيقة | الوطن العربي
نعيم السليتي: الحكم حرم تونس من التأهل لنهائي أمم إفريقيا 54 دقيقة | مصر 2019
رئيس نابولي: وناس ضد كوليبالي في نهائي إفريقيا؟ تسجيل الجزائري لهدف سيكون أمرا ممتعا ساعة | مصر 2019
رسميا - بورتو يعلن انضمام كاسياس للإدارة الفنية هذا الموسم ساعة | أوروبا
أحمد علاء: لا صحة لشائعات رحيلي.. وأحلم بالفوز بالدوري ودوري الأبطال ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك