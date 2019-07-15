ماني: لابد أن يحالفك الحظ في بطولة كهذه
الإثنين، 15 يوليه 2019 - 01:35
كتب : FilGoal
يرى ساديو ماني نجم السنغال أن فريقه كان محظوظا في مباراته أمام تونس والتي فاز بها يوم الأحد بهدف دون رد ليتأهل إلى نهائي كأس إفريقيا 2019.
وقال ماني في تصريحات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف):"كانت مباراة صعبة جدا، توقعنا ذلك. إذا أردت الفوز ببطولة مثل هذه لابد أن تخوض مباريات بهذه القوة".
وواصل "في بطولة كهذه لابد أن يحالفك الحظ نوعا ما لتفوز".
Sadio Mané thought it was a very difficult game against the #CarthageEagles...
More from the #TerangaLions star 🎙️⬇️#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/nID7vuSwFu— CAF (@CAF_Online) July 14, 2019
هدف ⚽️ "غلطة الشاطر" بألف! نيران صديقة تضع أسود التيرانغا في المقدمة.
🇹🇳 0 - 1 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/BJhubRbh2Y
هدف ⚽️ "غلطة الشاطر" بألف! نيران صديقة تضع أسود التيرانغا في المقدمة.
وامتدت المباراة إلى وقت إضافي وقبل نهايتها بدقائق احتسب الحكم ركلة جزاء كادت تتعادل بها تونس لكن الحكم تراجع عن قراره بعدما استعان بالفيديو.
وضربت السنغال موعدا مرتقبا مع الجزائر يوم الجمعة في نهائي البطولة.
وتأهلت السنغال للنهائي للمرة الثانية في تاريخها بعدما خسرت اللقب في 2002 أمام الكاميرون بركلات الترجيح.