بلايلي: أشكر المصريين.. رحم الله شهداءنا

الأحد، 14 يوليه 2019 - 23:16

كتب : FilGoal

الجزائر - غينيا - يوسف البلايلي

شكر يوسف بلايلي لاعب الجزائر مشجعين مصريين ساندوا فريقه في كأس إفريقيا 2019 التي وصل فيها إلى النهائي بعد إسقاط نيجيريا يوم الأحد بنتيجة 2-1.

وقال لاعب الترجي التونسي عبر قناة beIN sports:"هذا الشعب يستحق كل شيء، الحمد لله، كانت مباراة صعبة، سنهدي البطولة لشعبنا. أشكر المصريين الذين ساندونا. رحم الله شهداءنا".

وصعقت الجزائر فريق نيجيريا بهدف في آخر لحظات سجله رياض محرز من ركلة حرة.

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وضربت الجزائر موعدا مع السنغال في نهائي كأس إفريقيا يوم الجمعة على استاد القاهرة.

وبلايلي من أفضل لاعبي البطولة وسجل هدفين.

وبلغت الجزائر نهائي كأس إفريقيا لأول مرة منذ 29 عاما، منذ توجت باللقب في أرضها بالفوز على نيجيريا.

بلايلي الجزائر كأس إفريقيا

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