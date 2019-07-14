ضربة للسنغال.. كوليبالي يغيب عن آخر مباراة للفريق في كأس إفريقيا

الأحد، 14 يوليه 2019 - 19:39

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - السنغال - كينيا

تلقت السنغال ضربة موجعة بعد حصول مدافعها كاليدو كوليبالي على بطاقة صفراء في مباراة بلده أمام تونس يوم الأحد في الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا 2019.

والبطاقة هي الثانية للاعب نابولي في الأدوار الإقصائية للبطولة القارية مما يعني غيابه عن المباراة المقبلة للسنغال.

وتصارع السنغال فريق تونس على التأهل لنهائي البطولة.

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وسيغيب كوليبالي عن النهائي أو عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لكوليبالي بعد اصطدام الكرة بيده في منطقة جزاء السنغال إثر تسديدة فرجاني ساسي لاعب نسور قرطاج.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لتونس سددها ساسي لكن أمسك حارس السنغال بالكرة.

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السنغال كوليبالي كأس إفريقيا

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