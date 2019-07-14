أبو تريكة: تونس تأثرت بغياب الشعلالي وكشريدة.. وذياب: لم أر ساسي في الشوط الأول

يرى محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق أن تونس تأثرت بغياب لاعبين فضل المدرب آلان جيريس عدم الدفع بهما منذ البداية أمام السنغال يوم الأحد في نصف نهائي كأس إفريقيا 2019.

وقال أبو تريكة عقب نهاية الشوط الأول بدون أهداف:"غياب غيلان الشعلالي ووجدي كشريدة أثر كثيرا على تونس. الفريق يعاني في الجهة اليمنى. من المفترض أن يعود فرجاني ساسي ليساند دفاعيا مع محمد دراجير وليس إلياس السخيري. حمدا لله أن النتيجة صفر-صفر حتى الآن".

ولم يختلف كثيرا طارق ذياب النجم السابق للكرة التونسية، فأضاف خلال تحليل المباراة عبر قناة beIN sports "لم أر ساسي في أول 45 دقيقة، تونس لديها مشكلة في نقل الكرة إلى الأمام. لم تصل الكرة أبدا تقريبا إلى يوسف المساكني أو وهبي الخزري. الكرة تقف عند وسط الملعب حيث الضغط القوي للسنغال التي كانت أفضل في الشوط الأول. أفضل شيء أن الشوط انتهى بهذه النتيجة".

😬 مرت بسلام #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/rPpCfPzG9K — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019

فرصة الهدف الأول تضيع من يوسف المساكني!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/FiNm4aUA2G — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019

وتفوقت السنغال على نسور قرطاج في الشوط الأول وأضاعت أكثر من فرصة للتسجيل.

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ويلعب الفائز في النهائي يوم الجمعة أمام الجزائر أو نيجيريا.