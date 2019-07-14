أبو تريكة: نجوم إفريقيا لا يحبون مواجهة منتخبات شمال القارة

الأحد، 14 يوليه 2019 - 17:52

كتب : FilGoal

تونس - مدغشقر - فرجاني ساسي

قال محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر المتوج مرتين بكأس إفريقيا إن لاعبي القارة يحبذون تجنب المنتخبات العربية بسبب صعوبة مواجهاتها.

وصرح لاعب الأهلي السابق عبر قناة beIN sports "نجوم كثر أخبروني أنهم لا يحبون مواجهة فرق شمال إفريقيا".

وواصل "لأنهم مملون، لا يستسلمون، أذكياء، مهاريون، ومنضبطون تكتيكيا".

وتقام يوم الأحد مباراتان في الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا 2019، تلعب تونس في الأولى ضد السنغال، بينما الثانية تواجه فيها الجزائر فريق نيجيريا.

ويجري نهائي البطولة يوم الجمعة على ملعب القاهرة.

وشارك أبو تريكة مع الفراعنة في بطولتين إفريقيتين توج بهما، 2006 و2008.

كأس إفريقيا محمد أبو تريكة

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