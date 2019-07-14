أبو تريكة: كأس إفريقيا تأثرت سلبا بزيادة الفرق المشاركة
الأحد، 14 يوليه 2019 - 17:41
كتب : FilGoal
يرى محمد أبو تريكة أسطورة كرة القدم المصرية أن زيادة عدد فرق كأس إفريقيا أثر سلبا على المستوى الفني للبطولة القارية المقامة حاليا في مصر.
وقال نجم الأهلي السابق عبر قناة beIN sports:"لابد لكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) أن يناقش كل ما يتعلق بالبطولة بعد انتهائها".
وواصل "أنا أرى أن زيادة عدد الفرق أضر البطولة. ولماذا تقام مباراتان في الدور نصف النهائي في نفس اليوم؟ كذلك في دور المجموعات كثير من المواجهات أقيمت في وقت مبكر من اليوم".
وأتم "الحضور الجماهيري أيضا لم يكن كبيرا باستثناء مباريات مصر".
تقييم تنظيم بطولة #كأس_أمم_إفريقيا - مصر 2019 مع محمد أبو تريكة @trikaofficial#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/burIVM9n8D— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
والنسخة الحالية من كأس إفريقيا هي الأولى التي تشهد مشاركة 24 فريقا بدلا من 16 مثلما حدث في النسخ التي أقيمت من 1996 إلى 2017.
ولأول مرة أيضا تقام البطولة في يونيو مما جعل الفرق تخوض مبارياتها في طقس حار وهو ما أثر على المستوى الفني للاعبين.
وتلعب تونس ضد السنغال يوم الأحد بينما تتحدى الجزائر فريق نيجيريا في الدور نصف النهائي.
وتنتهي البطولة يوم الجمعة بإقامة النهائي في ملعب القاهرة.