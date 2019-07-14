أبو تريكة: كأس إفريقيا تأثرت سلبا بزيادة الفرق المشاركة

يرى محمد أبو تريكة أسطورة كرة القدم المصرية أن زيادة عدد فرق كأس إفريقيا أثر سلبا على المستوى الفني للبطولة القارية المقامة حاليا في مصر.

وقال نجم الأهلي السابق عبر قناة beIN sports:"لابد لكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) أن يناقش كل ما يتعلق بالبطولة بعد انتهائها".

وواصل "أنا أرى أن زيادة عدد الفرق أضر البطولة. ولماذا تقام مباراتان في الدور نصف النهائي في نفس اليوم؟ كذلك في دور المجموعات كثير من المواجهات أقيمت في وقت مبكر من اليوم".

وأتم "الحضور الجماهيري أيضا لم يكن كبيرا باستثناء مباريات مصر".

والنسخة الحالية من كأس إفريقيا هي الأولى التي تشهد مشاركة 24 فريقا بدلا من 16 مثلما حدث في النسخ التي أقيمت من 1996 إلى 2017.

ولأول مرة أيضا تقام البطولة في يونيو مما جعل الفرق تخوض مبارياتها في طقس حار وهو ما أثر على المستوى الفني للاعبين.

وتلعب تونس ضد السنغال يوم الأحد بينما تتحدى الجزائر فريق نيجيريا في الدور نصف النهائي.

وتنتهي البطولة يوم الجمعة بإقامة النهائي في ملعب القاهرة.