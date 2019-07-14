مواعيد مباريات الأحد 14-7-2019 والقناة الناقلة لموقعتين ناريتين في نصف نهائي إفريقيا

يوم منتظر في إفريقيا، من يتأهل لنهائي الكأس القارية، هل هو يوم العرب؟ هل تفعلها تونس والجزائر وتعبران لآخر مباريات البطولة؟

في السادسة مساء وعلى ملعب 30 يونيو تلعب تونس أمام السنغال في نصف النهائي الأول لكأس إفريقيا 2019.

وفي التاسعة مساء وعلى ملعب القاهرة تتحدى الجزائر منتخب نيجيريا في نصف النهائي الثاني.

المباراتان منقولتان على قناتي تايم سبورتس وbeIN sports MAX 1.

يعلق في الأخيرة على مباراة تونس، عصام الشوالي، بينما حفيظ دراجي يعلق على مباراة الجزائر.

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