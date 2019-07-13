جريزمان: اللعب مع ميسي ممتع

السبت، 13 يوليه 2019 - 21:58

كتب : FilGoal

جريزمان

لا يطيق صبرا ليبدأ مشواره مع ناديه الجديد، النادي الذي يضم بين صفوفه أحد أفضل من لعبوا كرة القدم على الإطلاق، الساحر ليونيل ميسي.

وقال أنطوان جريزمان المنضم حديثا إلى برشلونة:"اللعب بجوار ميسي متعة. متشوق لرؤيته يوميا في المران. هذا فريق عظيم، أتمنى العمل مع زملائي ومن أجل المدرب. أستمتع خارج الملعب وداخله، وأتمنى إدخال السرور عليكم وأن نستمتع سويا".

وواصل الفرنسي البالغ عمره 28 عاما في حوار قصير مع المركز الإعلامي لبرشلونة خلال وجوده في متجر النادي "أنا سعيد جدا، متحمس جدا ومتشوق للعمل مع المجموعة. هنا لدي تحديات جديدة، أهداف جديدة، آمل أن أحققها بأفضل طريقة ممكنة. الهدف هو الفوز بكل شيء، الكأس، الدوري، ودوري أبطال أوروبا".

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واستمر جريزمان الذي وقع على عقد يربطه ببرشلونة حتى 2024 "تحدثت مع صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، صديقاي، أتمنى الاستمتاع معهما. أردت القدوم إلى هنا، وعائلتي سارت على خطاي، عليك أحيانا اتخاذ قرارات معينة".

وانتقل جريزمان من أتليتكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت في عقده مع الأول.

ولعب جريزمان في صفوف فريق روخيبلانكوس لمدة 5 سنوات.

وتوج جريزمان بثلاث بطولات مع أتليتكو وفي 2018 تزعم العالم مع منتخب فرنسا بالتتويج بالمونديال.

وسيجاور جريزمان اللاعب ميسي في خط هجوم برشلونة الذي يأمل في الموسم الجديد استعادة دوري أبطال أوروبا البطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.

جريزمان برشلونة ميسي

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