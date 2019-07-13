رئيس اتحاد السنغال لماني: ريال مدريد قد لا يأتي مرة أخرى

السبت، 13 يوليه 2019 - 18:03

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال - أوغندا - الصورة من كاف

يتمنى ساي سيك رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن يرتدي ساديو ماني نجم فريق أسود التيرانجا الزي الأبيض لريال مدريد، مشيرا إلى أن فرصة اللعب في النادي الإسباني قد لا تتكرر.

وقال سيك في حواره مع صحيفة ميرور الإنجليزية:"منذ الموسم الماضي لديه فرصة الانتقال إلى ريال مدريد. بالنسبة لي أظنه أفضل ناد في العالم، حتى لو أشجع برشلونة. لازلت أرى ريال مدريد الأفضل وعلى ماني التفكير في هذا العرض بجدية".

واستمر سيك "مسيرة لاعب كرة القدم قصيرة جدا وأحيانا لا تحصل على الفرصة كثيرا، لذا إن كانت موجودة، وأعتقد أن (زين الدين) زيدان يحبه، فلم لا؟".

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وزعمت تقارير أن ريال مدريد يود التعاقد مع ماني نجم نادي ليفربول وثاني أفضل لاعب على مستوى إفريقيا بعد زميله محمد صلاح هداف منتخب مصر.

وقدم ماني أداء استثنائيا في الموسم الماضي مع ليفربول توج فيه بلقب دوري أبطال أوروبا وكان هدافا للدوري الإنجليزي بالتساوي مع صلاح وبيير ايمريك-أوباميانج لاعب أرسنال.

ويقود ماني منتخب بلده في كأس إفريقيا حاليا المقامة بمصر ويستعد لمواجهة تونس يوم الأحد في الدور نصف النهائي.

ويلعب ماني في ليفربول منذ 2016 وتقدر قيمته السوقية بـ120 مليون يورو.

ويمتد عقده مع ليفربول إلى 2023.

ماني ليفربول ريال مدريد السنغال

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