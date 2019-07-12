تراجع مفاجئ.. تقرير: يوفنتوس لم يعد يريد بوجبا

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 22:07

كتب : FilGoal

بوجبا

في تحول مفاجئ، إذا صدقت الصحيفة الإنجليزية، لم يعد بطل إيطاليا يرغب في استعادة نجمه السابق الذي بات قاب قوسين أو أدنى من خلع القميص الأحمر لمانشستر يونايتد.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس

فوفقا لصحيفة دايلي ميل، فإن بافيل نيدفيد، نجم فريق السيدة العجوز السابق ونائب الرئيس حاليا، أبلغ مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا أن النادي صرف نظره عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

وبذلك، يصبح لريال مدريد الأولوية في الحصول على خدمات بوجبا (26 عاما) البالغة قيمته السوقية 150 مليون جنيه إسترليني.

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وسعى يوفنتوس لاستعادة اللاعب المتوج مع فرنسا بلقب كأس العالم 2018، والذي ارتدى القميص الأبيض والأسود للفريق الإيطالي من 2012 إلى 2016.

وأعلن بوجبا رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد الذي لم يشعر فيه بالراحة رغم أنه أغلى لاعب في تاريخ الفريق.

تألق وأبدع في الملاعب الإيطالية قبل أن ينتقل إلى يونايتد في 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

وشارك بوجبا في 47 مباراة مع يونايتد بالموسم الماضي وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

بوجبا يوفنتوس

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