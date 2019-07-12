هل يجتمعان مجددا؟ تقرير: جوارديولا يريد داني ألفيش في سيتي

رغم أنه عمره 36 عاما ولا يرتبط بعقد مع ناد حاليا، إلا أن بطل الدوري الإنجليزي يفكر في انتدابه وفقا لما تقوله دايلي ميل.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يريد التعاقد مع البرازيلي داني ألفيش.

وذلك في حال بيع سيتي للاعبه دانيلو، الظهير الأيمن البرازيلي.

وكاد ألفيش يرتدي قميص سيتي قبل عامين إلا أنه حول وجهته صوب عاصمة فرنسا ليلتحق بباريس سان جيرمان.

ورحل ألفيش عن سان جيرمان مع نهاية الموسم المنصرم ولا يزال يبحث عن فريق يواصل معه رحلة عطائه في المستطيل الأخضر.

في المقابل، تقول تقارير إن يوفنتوس وإنتر ميلان، عملاقا إيطاليا، مهتمان بالتعاقد مع دانيلو (27 عاما).

وانتقل دانيلو من ريال مدريد إلى سيتي في 2017، بعد فشل الأخير في انتداب ألفيش، مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

وكان ألفيش قائدا لكتيبة سيليساو التي توجت منذ أيام بلقب كوبا أمريكا 2019.

ولعب ألفيش 4 سنوات تحت قيادة جوارديولا في نادي برشلونة، توج وقتها الفريق بـ14 لقبا.