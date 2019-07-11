انتهت مصر 2019 - مدغشقر (0) تونس (3) النسور لنصف النهائي

الخميس، 11 يوليه 2019 - 20:42

كتب : FilGoal

تونس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مدغشقر وتونس في آخر مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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ق. 94 جووووووول ثالث لتونس عن طريق نعيم السليتي من انفراد تام بالمرمى.

ق. 59 جوووووووووووول ثاااان.. فرجاني ساسي يضيف الثاني لنسور قرطاج.

ق. 51 جووووووووووول أول لتونس. فرجاني ساسي يسجل الأول للنسور من تصويبة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

ث. 46 هدف ملغي لوهبي خزري بداع التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 صاروخ من غيلان الشعلالي ينقذها أدريان إلى ركنية.

ق. 32 مخالفة ينفذها ويتصدى لها الحارس بمساعدة العارضة إلى ركنية.

ق. 12 مهارة فائقة من ساسي وتصويبة فوق المرمى بقليل.

بداية المباراة

مصر 2019 تونس مدغشقر

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