صلاح محسن: لاسارتي يركز على العامل النفسي كثيرا

أشاد صلاح محسن لاعب الأهلي بمدربه مارتن لاسارتي، مشيرا إلى أن الأخير يعمل على تجهيز لاعبيه نفسيا بالشكل الأمثل ليقدموا أفضل ما لديهم في الميدان.

وقال محسن في تصريحات صحفية:"المدرب يركز على الجانب النفسي بشكل كبير، يعقد جلسات منفردة مع كل لاعب ليقدم نصائحه. كلنا نقدر رغبة الجماهير في الفوز بالدوري، ولدينا إصرار على ذلك".

وواصل "تركيزنا منصب الآن على مباراة المقاولون العرب، فهي لا تقل أهمية عن مواجهة الزمالك".

ونفى محسن رحيله عن القلعة الحمراء مشيرا "لا أشغل بالي بهذا الكلام، لن أترك الأهلي. أتمنى الاستمرار فيه حتى الاعتزال".

ويحتاج الأهلي إلى 4 نقاط من مواجهتين أمام المقاولون العرب والزمالك في 24 و28 يوليو للتتويج رسميا بلقب الدوري.

ومن جانبه، يثق مؤمن زكريا لاعب الفريق في قدرة زملائه على التتويج باللقب قائلا:"كنت أتمنى المشاركة لكن أثق في رفقائي. اللعب في الأهلي يجعلك مضغوطا باستمرار، يفرض عليك تحمل المسؤولية والتحلي بالشخصية".

وأضاف "كل المراكز في الفريق تضم لاعبين رائعين، الكل يجتهد ويخرج أفضل ما لديه ليحظى بثقة الجهاز الفني. سعيد بالدعم الذي وجدته من الجمهور الذي نتمنى أن نهديه لقب دوري أبطال إفريقيا".

وعاد مؤمن (31 عاما) إلى الأهلي بعد إعارة لم تكتمل في فريق أحد السعودي.

ويقيم الأهلي معسكرا مغلقا في إسبانيا حاليا استعدادا للموسم الجديد ولاستئناف بطولة الدوري.