شوكويزي رجل مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 22:59

كتب : عاطف شادي

شوكويزي

حصل صامويل شوكويزي على جائزة أفضل لاعب في مباراة بلده نيجيريا أمام جنوب إفريقيا والتي حسمتها الأولى بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا 2019.

وقدم لاعب فياريال الإسباني أداء طيبا في مباراة قوية اقتنص فيها الفريق النيجيري الفوز في الدقائق الأخيرة.

وسجل شوكويزي البالغ عمره 20 عاما الهدف الأول لنيجيريا في المباراة.

أخبار متعلقة

وداع الأولاد مدرب بنين: محبط للهزيمة أمام السنغال.. وسأستمر مع الفريق جيرالدو ينتظم في معسكر الأهلي.. وتدريبات بدنية لـ حسين السيد دي يونج: كنت أخطط للذهاب إلى أرسنال قبل برشلونة

واستطاعت جنوب إفريقيا إدراك التعادل بهدف حسمت تقنية الفيديو صحته، لكن ويليام تروست إكونج سجل هدف انتصار نيجيريا في الدقيقة 89.

وتلعب نيجيريا في الدور نصف النهائي يوم الأحد أمام الجزائر أو كوت ديفوار.

وفازت السنغال يوم الأربعاء على بنين، لتعبر إلى نصف النهائي الذي تواجه فيه تونس أو مدغشقر.

نيجيريا شوكويزي كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

اليوم الإفريقي – الجزائر في مواجهة كلاسيكية.. وتونس لإيقاف مفاجأة البطولة ساعة | مصر 2019
سكاي إيطاليا تكشف عرض إنتر ميلان المبدئي ليونايتد من أجل لوكاكو: 3 أقساط ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 11 يوليو 2019 والقنوات الناقلة – استكمال ربع النهائي ساعة | مصر 2019
مدرب نيجيريا: من الرائع دعم الجماهير المصرية لنا.. جنوب إفريقيا عانوا من الإجهاد 2 ساعة | مصر 2019
مدرب جنوب إفريقيا: علينا اكتساب الخبرة والظهور بشكل جيد في المستقبل 2 ساعة | مصر 2019
مهاجم نيجيريا: سنخوض مباراة صعبة ضد الجزائر في نصف النهائي 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 4 الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري

قد ينال إعجابك