شوكويزي رجل مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

حصل صامويل شوكويزي على جائزة أفضل لاعب في مباراة بلده نيجيريا أمام جنوب إفريقيا والتي حسمتها الأولى بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا 2019.

وقدم لاعب فياريال الإسباني أداء طيبا في مباراة قوية اقتنص فيها الفريق النيجيري الفوز في الدقائق الأخيرة.

وسجل شوكويزي البالغ عمره 20 عاما الهدف الأول لنيجيريا في المباراة.

واستطاعت جنوب إفريقيا إدراك التعادل بهدف حسمت تقنية الفيديو صحته، لكن ويليام تروست إكونج سجل هدف انتصار نيجيريا في الدقيقة 89.

وتلعب نيجيريا في الدور نصف النهائي يوم الأحد أمام الجزائر أو كوت ديفوار.

وفازت السنغال يوم الأربعاء على بنين، لتعبر إلى نصف النهائي الذي تواجه فيه تونس أو مدغشقر.