مدرب بنين: فخور بفريقي

أبدى ميشيل دوسوييه مدرب بنين رضاه عما قدمه فريقه في كأس إفريقيا 2019 التي ودعها يوم الأربعاء بالخسارة بهدف أمام السنغال في الدور ربع النهائي.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي:"أهنئ فريقي على ما قدمه في البطولة".

وواصل "لعبنا أمام أقوى فرق، علينا أن نفخر بأنفسنا".

وأتم "لا أفكر في مستقبلي لأن عقدي مستمر مع الفريق".

Highlights for the first quarter-final of #TotalAFCON2019 are in 📺#SENBEN #FootballTogether pic.twitter.com/rs9LwK35Yo — CAF (@CAF_Online) July 10, 2019

واستطاعت بنين الصعود إلى الدور ثمن النهائي بعد 3 تعادلات أمام غانا وغينيا بيساو والكاميرون قبل أن تفجر مفاجأة كبرى بإقصاء المغرب بركلات الترجيح.

وبلوغ الدور ربع النهائي هو أفضل إنجاز في تاريخ بنين بكأس إفريقيا.

وصمدت بنين بقوة أمام السنغال قبل أن تستقبل هدف الخسارة في الدقيقة 70.