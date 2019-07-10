مدرب بنين: فخور بفريقي

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 21:15

كتب : FilGoal

السنغال - بنين

أبدى ميشيل دوسوييه مدرب بنين رضاه عما قدمه فريقه في كأس إفريقيا 2019 التي ودعها يوم الأربعاء بالخسارة بهدف أمام السنغال في الدور ربع النهائي.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي:"أهنئ فريقي على ما قدمه في البطولة".

وواصل "لعبنا أمام أقوى فرق، علينا أن نفخر بأنفسنا".

أخبار متعلقة

مدرب السنغال: صبرنا ففزنا أرقام في الجول - كيف حطم ماني صخرة بنين ماني: توقعنا قوة بنين.. ويجب أن نظهر بشكل جيد في المباريات المقبلة حتى لا نندم

وأتم "لا أفكر في مستقبلي لأن عقدي مستمر مع الفريق".

واستطاعت بنين الصعود إلى الدور ثمن النهائي بعد 3 تعادلات أمام غانا وغينيا بيساو والكاميرون قبل أن تفجر مفاجأة كبرى بإقصاء المغرب بركلات الترجيح.

وبلوغ الدور ربع النهائي هو أفضل إنجاز في تاريخ بنين بكأس إفريقيا.

وصمدت بنين بقوة أمام السنغال قبل أن تستقبل هدف الخسارة في الدقيقة 70.

السنغال بنين كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب بنين: محبط للهزيمة أمام السنغال.. وسأستمر مع الفريق 2 دقيقة | مصر 2019
مدرب بنين: فخور بفريقي 13 دقيقة | مصر 2019
مدرب السنغال: صبرنا ففزنا 27 دقيقة | مصر 2019
مباشر مصر 2019 – نيجيريا (1) جنوب إفريقيا (0) الأووول للنسور 34 دقيقة | مصر 2019
أرقام في الجول - كيف حطم ماني صخرة بنين 45 دقيقة | مصر 2019
ماني: توقعنا قوة بنين.. ويجب أن نظهر بشكل جيد في المباريات المقبلة حتى لا نندم 58 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك