أبو تريكة: إيوبي هو سر تفوق نيجيريا في الشوط الأول
الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 21:15
كتب : FilGoal
أشاد محمد أبو تريكة نجم مصر السابق بجيرنوت رور مدرب نيجيريا بعد تفوق الأخيرة بهدف على جنوب إفريقيا في الشوط الأول من مباراتهما يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا 2019.
وقال أبو تريكة عبر قناة beIN sports:"(أليكس) إيوبي هو نجم الشوط الأول".
وواصل "عقل فريق جنوب إفريقيا هو اللاعب دين فورمان، إيوبي لا يمنحه أي فرصة. وهذا جعل مهاجمي جنوب إفريقيا منعزلين. وهذا يحسب للمدرب".
وأتم "في مباراة مصر، كان فورمان أكثر من لمس الكرة. إيوبي هو مصدر خطورة نيجيريا وهو صانع الهدف".
أسباب نجاح نيجيريا 🇳🇬 في الشوط الأول مع أبو تريكة @trikaofficial #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/qe3v04EwyN— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 10, 2019
وتتفوق نيجيريا على جنوب إفريقيا في المباراة الجارية حاليا. (طالعها من هنا)
ويلعب الفائز في الدور نصف النهائي مع الجزائر أو كوت ديفوار.