أبو تريكة: إيوبي هو سر تفوق نيجيريا في الشوط الأول

أشاد محمد أبو تريكة نجم مصر السابق بجيرنوت رور مدرب نيجيريا بعد تفوق الأخيرة بهدف على جنوب إفريقيا في الشوط الأول من مباراتهما يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا 2019.

وقال أبو تريكة عبر قناة beIN sports:"(أليكس) إيوبي هو نجم الشوط الأول".

وواصل "عقل فريق جنوب إفريقيا هو اللاعب دين فورمان، إيوبي لا يمنحه أي فرصة. وهذا جعل مهاجمي جنوب إفريقيا منعزلين. وهذا يحسب للمدرب".

وأتم "في مباراة مصر، كان فورمان أكثر من لمس الكرة. إيوبي هو مصدر خطورة نيجيريا وهو صانع الهدف".

وتتفوق نيجيريا على جنوب إفريقيا في المباراة الجارية حاليا. (طالعها من هنا)

ويلعب الفائز في الدور نصف النهائي مع الجزائر أو كوت ديفوار.