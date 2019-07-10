مدرب السنغال: صبرنا ففزنا

شدد أليو سيسيه مدرب السنغال على أن فريقه استطاع إسقاط بنين يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا 2019 بسبب تحلي لاعبيه بالصبر.

وقال قائد السنغال السابق في مؤتمر صحفي:"واجهنا فريقا صعبا صمد أمام منتخبات كبيرة. كنت أعلم أن المباراة صعبة".

وواصل "لم نلعب جيدا في الشوط الأول، لكني أهنئ اللاعبين الذين تحلوا بالصبر حتى سجلنا هدف الانتصار".

وأتم "لدي لاعبون قادرون على الذهاب بعيدا في البطولة، الروح الجماعية هي سر نجاحنا".

هدف ⚽️ لمسة رائعة من ماني وإدريسا غاي يهدي الأسبقية لـ #أسود_التيرانغا



🇧🇯 0 - 1 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/PqqvHsHUQB — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 10, 2019

وأطاحت السنغال ببنين لتصعد إلى الدور نصف النهائي الذي ستواجه فيه تونس أو مدغشقر.

وسجل إدريسا جانا جيي هدف فوز أسود التيرانجا في الدقيقة 70.

وعبرت السنغال إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 2006.