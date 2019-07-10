مدرب السنغال: صبرنا ففزنا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 21:01

كتب : عاطف شادي

السنغال - بنين

شدد أليو سيسيه مدرب السنغال على أن فريقه استطاع إسقاط بنين يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا 2019 بسبب تحلي لاعبيه بالصبر.

وقال قائد السنغال السابق في مؤتمر صحفي:"واجهنا فريقا صعبا صمد أمام منتخبات كبيرة. كنت أعلم أن المباراة صعبة".

وواصل "لم نلعب جيدا في الشوط الأول، لكني أهنئ اللاعبين الذين تحلوا بالصبر حتى سجلنا هدف الانتصار".

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وأتم "لدي لاعبون قادرون على الذهاب بعيدا في البطولة، الروح الجماعية هي سر نجاحنا".

وأطاحت السنغال ببنين لتصعد إلى الدور نصف النهائي الذي ستواجه فيه تونس أو مدغشقر.

وسجل إدريسا جانا جيي هدف فوز أسود التيرانجا في الدقيقة 70.

وعبرت السنغال إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 2006.

السنغال بنين كأس إفريقيا

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