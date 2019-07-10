يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق. 89 هدف قااااتل. ركنية حولها ويليام تروست مدافع نيجيريا إلى هدف ثاني.

ق. 72 جووووووووووول التعادل لجنوب إفريقيا عن طريق زونجو برأسية بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ق. 48 مخالفة مباشرة ينفذها إيتيبو راااائعة وتصطدم بالعارضة ليضيع الثاني على نيجيريا.

🎥رائعة إيتيبو تهز عارضة جنوب إفريقيا 😮pic.twitter.com/GDrPc3RpAP — FilGoal (@FilGoal) July 10, 2019

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 26 جوووول أول لنيجيريا عن طريق صامويل شوكويزي. عرضية من أولا أينا يسددها شوكويزي لتصطدم بالدفاع وتصل له مرة أخرى ليسجل في المرمى.

بداية المباراة