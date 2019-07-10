محدّث انتهت مصر 2019 – نيجيريا (2) جنوب إفريقيا (1) نهاية اللقاء بتأهل النسور

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 20:54

كتب : FilGoal

نيجيريا - جنوب إفريقيا - الصورة من الحساب الرسمي للكاف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق. 89 هدف قااااتل. ركنية حولها ويليام تروست مدافع نيجيريا إلى هدف ثاني.

ق. 72 جووووووووووول التعادل لجنوب إفريقيا عن طريق زونجو برأسية بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ق. 48 مخالفة مباشرة ينفذها إيتيبو راااائعة وتصطدم بالعارضة ليضيع الثاني على نيجيريا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 26 جوووول أول لنيجيريا عن طريق صامويل شوكويزي. عرضية من أولا أينا يسددها شوكويزي لتصطدم بالدفاع وتصل له مرة أخرى ليسجل في المرمى.

بداية المباراة

مصر 2019 نيجيريا جنوب إفريقيا

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