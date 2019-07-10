أرقام في الجول - كيف حطم ماني صخرة بنين

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 20:43

كتب : FilGoal

ساديو ماني مع السنغال أمام بنين

كان رائعا كالعادة وتمريرته نتج عنها هدف المباراة الوحيد لتعبر السنغال إلى الدور نصف النهائي في كأس إفريقيا لأول مرة منذ 2006.

الرقم الأبرز في أداء ساديو ماني، نجم ليفربول، هو عدد المراوغات الناجحة التي قام بها أمام بنين.

8 مراوغات.

أخبار متعلقة

ماني: توقعنا قوة بنين.. ويجب أن نظهر بشكل جيد في المباريات المقبلة حتى لا نشعر بالندم إدريسا جاي: كنا نعرف إننا نستطيع الفوز على بنين.. هدفنا يقترب أمير مرتضى منصور يحسمها: قوام الزمالك الرئيسي ليس للبيع زئير السنغال

رقم، ربما هو الأعلى للاعب في مباراة بالبطولة.

والملفت للنظر أن هذه المراوغات كانت في بقع مؤثرة جدا، 4 منها قرب قوس منطقة جزاء بنين، مما ساهم في اختراق حصن منيع جعل الفريق المكنى بـ"السناجب" يصل للدور ربع النهائي.

ماني سجل مرتين أمام بنين لكن التسلل حرمه من الانفراد بصدارة هدافي البطولة القارية، توقف رصيده عند 3 أهداف متساويا مع 3 لاعبين آخرين.

لم يسجل، لكنه مرر لإدريسا جانا جيي لتقضي السنغال على مغامرة بنين.

ماني السنغال بنين

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب بنين: محبط للهزيمة أمام السنغال.. وسأستمر مع الفريق دقيقة | مصر 2019
مدرب بنين: فخور بفريقي 12 دقيقة | مصر 2019
مدرب السنغال: صبرنا ففزنا 25 دقيقة | مصر 2019
مباشر مصر 2019 – نيجيريا (0) جنوب إفريقيا (0) بداية المباراة 32 دقيقة | مصر 2019
أرقام في الجول - كيف حطم ماني صخرة بنين 43 دقيقة | مصر 2019
ماني: توقعنا قوة بنين.. ويجب أن نظهر بشكل جيد في المباريات المقبلة حتى لا نندم 57 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك