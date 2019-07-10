أرقام في الجول - كيف حطم ماني صخرة بنين

كان رائعا كالعادة وتمريرته نتج عنها هدف المباراة الوحيد لتعبر السنغال إلى الدور نصف النهائي في كأس إفريقيا لأول مرة منذ 2006.

الرقم الأبرز في أداء ساديو ماني، نجم ليفربول، هو عدد المراوغات الناجحة التي قام بها أمام بنين.

8 مراوغات.

رقم، ربما هو الأعلى للاعب في مباراة بالبطولة.

والملفت للنظر أن هذه المراوغات كانت في بقع مؤثرة جدا، 4 منها قرب قوس منطقة جزاء بنين، مما ساهم في اختراق حصن منيع جعل الفريق المكنى بـ"السناجب" يصل للدور ربع النهائي.

ماني سجل مرتين أمام بنين لكن التسلل حرمه من الانفراد بصدارة هدافي البطولة القارية، توقف رصيده عند 3 أهداف متساويا مع 3 لاعبين آخرين.

لم يسجل، لكنه مرر لإدريسا جانا جيي لتقضي السنغال على مغامرة بنين.

هدف ⚽️ لمسة رائعة من ماني وإدريسا غاي يهدي الأسبقية لـ #أسود_التيرانغا



🇧🇯 0 - 1 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/PqqvHsHUQB — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 10, 2019