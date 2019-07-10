محدّث انتهت مصر 2019 - السنغال 1 بنين 0.. زئير أسود التيرانجا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 17:46

كتب : FilGoal

السنغال

تابع مباشرة مباراة بنين والسنغال يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا 2019.

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نهاية المباراة

ق70: إدريسا جيي يسجل الهدف الأول للسنغال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بنين السنغال كأس إفريقيا

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