مدير باريس: لا أستطيع وعد الجمهور بالإبقاء على مبابي

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 16:25

كتب : FilGoal

مبابي - باريس سان جيرمان

رفض ليوناردو، نجم البرازيل السابق والمدير الرياضي الحالي لنادي باريس سان جيرمان، التأكيد على استمرار كيليان مبابي مع الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال ليوناردو خلال حواره مع صحيفة لوباريزيان الفرنسية:"لا شك أن الأولوية هي الإبقاء عليه. مبابي هنا وهو مهم جدا للنادي، لا جدال في ذلك. حين استأنفنا التدريبات يوم الاثنين، جاء متحمسا مبتسما. كما جرت العادة، يمتلك شخصية قيادية، الجمهور يحبه. مهم وجود لاعب مثله في الفريق، لاعب صغير، دائما سعيد ويبتسم".

وشدد ليوناردو أنه لا يضمن استمرار اللاعب البالغ عمره 20 عاما بالقول:"لا أعد بشيء أبدا لسببين. الأول، لأني لست المسؤول عن كل ما يحدث في هذا النادي. وثانيا، لا أود إلقاء وعود في الهواء دون التأكد من الوفاء بها. أنا مهتم فقط بالواقع، وما نعلمه يقينا اليوم".

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وكان ناصر الخليفي، رئيس النادي المتوج بالدوري الفرنسي، شدد أن مبابي مستمر مع الفريق بنسبة "200%".

وأشارت تقارير إلى رغبة مبابي في الانتقال إلى ريال مدريد ليتسنى له العمل مع زين الدين زيدان مدرب الفريق الإسباني.

ومبابي، أحد نخبة لاعبي العالم، شارك في 43 مباراة مع باريس بالموسم المنصرم وسجل 39 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد مبابي مع باريس إلى 2022.

وانتقل اللاعب، المتوج بكأس العالم 2018، إلى باريس في 2017 مقابل 120 مليون يورو وقضى أول موسم له في العاصمة الفرنسية معارا من موناكو قبل أن ينضم بشكل نهائي في 2018.

مبابي باريس سان جيرمان

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