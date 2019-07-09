أتالانتا يستفسر عن إمكانية اللعب في سان سيرو

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 13:02

كتب : إسلام أحمد

أتالانتا

استفسر نادي أتالانتا الإيطالي عن إمكانية خوض مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على ملعب سان سيرو.

وتُقام إصلاحات في ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا معقل نيراتزوري بيرجامو، الأمر الذي يُصعب مهمة النادي في خوض مباريات دوري الأبطال.

وتواصل نادي أتالانتا رسميا مع ناديي ميلانو وفقا لجريدة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية وينتظر الرد خلال 24 أو 48 ساعة.

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وينتظر النادي الذي يشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا بتاريخه موافقة ميلان وإنتر بعد موافقة مبدئية من عمدة ميلانو.

وأبدت إدارة إنتر وفقا للتقارير موافقتها على الطلب، فيما لم ترد إدارة ميلان حتى الآن.

يأتي تأخر إدارة ميلان في الرد بسبب رفض جماهير الروسونيري الطلب والذي قد يعد سببا رئيسيا في الرفض.

مشاركة أتالانتا على ملعب آخر يأتي مشابها لموقف توتنام الإنجليزي الذي خاض مباريات دوري الأبطال على ملعب ويمبلي لحين الانتهاء من إنشاء ملعبه الجديد.

وتمثل أندية يوفنتوس ونابولي وإنتر وأتالانتا الدوري الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أتالانتا ميلان إنتر ميلان سان سيرو دوري أبطال أوروبا

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