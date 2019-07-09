توقع مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا واربح موبايل سامسونج A70

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 12:46

كتب : FilGoal

مسابقة التوقعات

جائزة جديدة يقدمها FilGoal.com لزواره في مسابقة التوقعات الخاصة بكأس إفريقيا 2019.

انضم إلى تحد جديد يخص مباريات ربع نهائي البطولة القارية، صاحب أكبر عدد من النقاط سيربح موبايل سامسونج A70.

كل ما عليك هو الدخول إلى مسابقة التوقعات والانضمام إلى التحدي، ومن ثم توقع المباريات الأربع الخاصة بالدور ربع النهائي.

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تذكر أن الفائز في مسابقة التوقعات لكل مباريات كأس إفريقيا سيربح رحلة لحضور مباراة لنادي ليفربول.

الثاني والثالث سيربحان جهاز بلاي ستيشن 4.

هيا ادخل وتوقع المباريات الآن.

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أو من هنا عن طريق التطبيق في هاتف يعمل بنظام أندرويد

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كأس إفريقيا

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