انتهت - تونس إلى ربع النهائي

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 20:45

كتب : FilGoal

موريتانيا - تونس

يصطدم منتخب تونس بنظيره الغاني في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد الإسماعيلية.

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انتهت .. تونس إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

إلى ركلات الترجيح

إلى الوقت الإضافي

ق90 هدف تعادل قاتل لـ غانا في مرمى تونس

ق73 جوووووووووووووووووول طه ياسين الخنيسي والهدف الأول لـ تونس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

لحظات على بداية المباراة

غانا تونس مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2019

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