انتهت - تونس إلى ربع النهائي
الإثنين، 08 يوليه 2019 - 20:45
كتب : FilGoal
يصطدم منتخب تونس بنظيره الغاني في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد الإسماعيلية.
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انتهت .. تونس إلى ربع نهائي أمم إفريقيا
إلى ركلات الترجيح
إلى الوقت الإضافي
ق90 هدف تعادل قاتل لـ غانا في مرمى تونس
ق73 جوووووووووووووووووول طه ياسين الخنيسي والهدف الأول لـ تونس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
لحظات على بداية المباراة