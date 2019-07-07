انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (3)-(0) غينيا.. محاربو الصحراء في ربع النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجزائر وغينيا في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الجزائر 3-صفر

ث 82: جووووول وناس يضيف الثالث

ق 76: تغيير أول للجزائر بنزول آدم وناس بدلا من يوسف بلايلي

ق 65: اختراق من بغداد بونجاح الذي مرر كرة إلى محرز ليسدد لكن الحارس يتصدى للكرة ويحرم الجزائر من هدف ثالث

ق 57: جوووووووووول رياض محرز يسجل الهدف الثاني

ق 54: تسديدة صاروخية من مادي كامارا يتصدى لها رايس مبولحي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر 1-صفر

هدف ⚽️ يوسف بلايلي يمنح #محاربي_الصحراء الأسبقية بعد لعبة جماعية في منتهى الروعة 💪 🇬🇳 0 - 1 🇩🇿#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KS0Uph284p — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 7, 2019

ق 24: جووووووووووول يوسف البلايلي يسجل الهدف الأول

ق 20: بغداد بونجاح يهدر أخطر فرصة للجزائر بعد عرضية رائعة من قديورة وصلت إلى المهاجم الذي سدد أعلى العارضة

ق 12: بطاقة صفراء لعدلاء قديورة بعد تدخل قوي على لاعب غينيا

ق 9: انطلاقة من بغداد بونجاح ويسدد بقوة والكرة تمر جوار المرمى

انطلاق المباراة