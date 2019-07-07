انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (3)-(0) غينيا.. محاربو الصحراء في ربع النهائي
الأحد، 07 يوليه 2019 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجزائر وغينيا في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا.
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نهاية المباراة بفوز الجزائر 3-صفر
ث 82: جووووول وناس يضيف الثالث
ق 76: تغيير أول للجزائر بنزول آدم وناس بدلا من يوسف بلايلي
ق 65: اختراق من بغداد بونجاح الذي مرر كرة إلى محرز ليسدد لكن الحارس يتصدى للكرة ويحرم الجزائر من هدف ثالث
ق 57: جوووووووووول رياض محرز يسجل الهدف الثاني
ق 54: تسديدة صاروخية من مادي كامارا يتصدى لها رايس مبولحي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر 1-صفر
هدف ⚽️ يوسف بلايلي يمنح #محاربي_الصحراء الأسبقية بعد لعبة جماعية في منتهى الروعة 💪
🇬🇳 0 - 1 🇩🇿#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KS0Uph284p— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 7, 2019
ق 24: جووووووووووول يوسف البلايلي يسجل الهدف الأول
ق 20: بغداد بونجاح يهدر أخطر فرصة للجزائر بعد عرضية رائعة من قديورة وصلت إلى المهاجم الذي سدد أعلى العارضة
ق 12: بطاقة صفراء لعدلاء قديورة بعد تدخل قوي على لاعب غينيا
ق 9: انطلاقة من بغداد بونجاح ويسدد بقوة والكرة تمر جوار المرمى
انطلاق المباراة