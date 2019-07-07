انتهت في مصر 2019 - مدغشقر 2(4) (2)2 الكونغو الديمقراطية.. إنجاز تاريخي

الأحد، 07 يوليه 2019 - 17:47

كتب : FilGoal

لالاينا نومنجاناهاري - مدغشقر - نيجيريا

يصطدم منتخب مدغشقر بـ الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد الإسكندرية.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـنـا

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مدغشقر تنتصر وتتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019

الركلة الرابعة لـ الكونغو الديمقراطية: يانيك بولاسي يسدد في سماء الإسكندرية ويهدر الركلة

الركلة الرابعة لـ مدغشقر: جيروم مومبري يسجل بنجاح

الركلة الثالثة لـ الكونغو الديمقراطية: جوسيه مبوكو يسدد بنجاح

الركلة الثالثة لـ مدغشقر: توماس فونتين يسدد بنجاح

الركلة الثانية لـ الكونغو الديمقراطية: سيدريك باكامبو يسدد بنجاح

الركلة الثانية لـ مدغشقر: رومان ميتانير يسجل بنجاح

الركلة الأولى لـ الكونغو الديمقراطية: مارسيل تيسيران يهدر بتسديدة في السماء

الركلة الأولى لـ مدغشقر: إبراهيم أمادا يسجل بنجاح

نهاية الشوط الإضافي الثاني والاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي والانتقال إلى الوقت الإضافي

ق.90 شانسيل مبيمبا يدرك التعادل القاتل بضربة رأسية خارقة

ق.77 مدغشقر تسجل هدفا ثانيا بواسطة فانيفا إيما أندرياتسيما الهداف التاريخي

ق.75 بريت أسومبالونجا يتلقى تمريرة من باكامبو ويسدد في الشباك الجانبية لمرمى مدغشقر

ق.49 مبيمبا يرتقي ويطلق رأسية قوية تعلو مرمى مدغشقر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 شانسيل مبيمبا يهدر فرصة التقدم للكونغو الديمقراطية بتسديدة تمر أعلى المرمى بعد أن وصلته الكرة غير مراقب

ق.21 هدف التعادل للكونغو الديمقراطية برأسية من سيدريك باكامبو بعد عرضية رائعة من موزينجا، ويسجل هدفه الثالث في البطولة في صدارة الهدافين

ق.10 إبراهيم أمادا يصعق الكونغو الديمقراطية بتسديدة خارقة يفتتح بها التسجيل لـ مدغشقر

بداية المباراة

لحظات على بداية المباراة

مدغشقر الكونغو الديمقراطية مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2019

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