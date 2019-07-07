طارق ذياب: مع هؤلاء اللاعبين.. لن تفوز مصر بالكأس حتى مع جوارديولا أو مورينيو
الأحد، 07 يوليه 2019 - 01:43
كتب : FilGoal
لا يرى طارق ذياب النجم السابق للكرة التونسية أن مشكلة منتخب مصر تكمن في مدربه خافير أجيري، لكنه يعتقد أن لاعبي الفراعنة هم سبب فشل الفريق في كأس إفريقيا 2019.
وقال ذياب عبر قناة beIN sports:"لو قاد مصر (جوزيه) مورينيو أو (جوسيب) جوارديولا، لن يفوزوا بالبطولة".
وواصل "لذلك أنا لا أرى المشكلة في أجيري، ولا تقولوا لي إنه لم يستدع محمود كهربا أو رمضان صبحي، رأينا اللاعبان من قبل ولم يقدما شيئا للفريق".
وأتم "اللاعب الوحيد الذي أراه كان يجب استدعائه هو عبد الله جمعة".
- المُنتخب المصري مُنتخبٌ ضعيف !
- "أغيري" لا يتحمّل مسؤوليّة الفشل !@beINSPORTS_MENA#CAN2019 #AFCON2019@WaelGomaa @Afouad2020@HaythamFarouk pic.twitter.com/qAJaqaeJAA— Tarek Dhiab (@DhiabTarak) July 6, 2019
هدف ⚽️ مرتدة مثالية من #بافانا_بافانا تصدم الفراعنة في الدقيقة 85..
🇿🇦 1 - 0 🇪🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/ZyxEnFTn6D
هدف ⚽️ مرتدة مثالية من #بافانا_بافانا تصدم الفراعنة في الدقيقة 85..
وسقطت مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف في الدقيقة 85 لتودع في أرضها البطولة القارية من الدور ثمن النهائي.
وعقب الهزيمة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة الجهاز الفني كاملا لمنتخب مصر.
وأعلن أيضا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته.