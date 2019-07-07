طارق ذياب: مع هؤلاء اللاعبين.. لن تفوز مصر بالكأس حتى مع جوارديولا أو مورينيو

لا يرى طارق ذياب النجم السابق للكرة التونسية أن مشكلة منتخب مصر تكمن في مدربه خافير أجيري، لكنه يعتقد أن لاعبي الفراعنة هم سبب فشل الفريق في كأس إفريقيا 2019.

وقال ذياب عبر قناة beIN sports:"لو قاد مصر (جوزيه) مورينيو أو (جوسيب) جوارديولا، لن يفوزوا بالبطولة".

وواصل "لذلك أنا لا أرى المشكلة في أجيري، ولا تقولوا لي إنه لم يستدع محمود كهربا أو رمضان صبحي، رأينا اللاعبان من قبل ولم يقدما شيئا للفريق".

وأتم "اللاعب الوحيد الذي أراه كان يجب استدعائه هو عبد الله جمعة".

هدف ⚽️ مرتدة مثالية من #بافانا_بافانا تصدم الفراعنة في الدقيقة 85..



🇿🇦 1 - 0 🇪🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/ZyxEnFTn6D — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019

وسقطت مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف في الدقيقة 85 لتودع في أرضها البطولة القارية من الدور ثمن النهائي.

وعقب الهزيمة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة الجهاز الفني كاملا لمنتخب مصر.

وأعلن أيضا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته.