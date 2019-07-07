مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-7-2019 والقنوات الناقلة.. الجزائر ونهائي منتظر

انتهى مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا، ولم تنته البطولة بعد.

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اليوم الإفريقي يبدأ بمواجهة منتخب مدغشقر أمام الكونغو الديمقراطية في السادسة مساءً على بي إن ماكس 1 وقناة تايم سبورتس الأرضية.

بعدها يلعب منتخب الجزائر أمام منتخب غينيا في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي على بي إن ماكس 1 وتايم سبورتس الأرضية.

وفي العاشرة مساءً، ينطلق نهائي كوبا أمريكا المنتظر.

البرازيل وجها لوجه أمام بيرو على بي إن ماكس 3و4 في العاشرة مساءً.

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