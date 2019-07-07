أرقام في الجول - صلاح غاب أمام جنوب إفريقيا

قدم محمد صلاح نجم مصر واحدة من أسوأ مبارياته مع منتخب مصر يوم السبت أمام جنوب إفريقيا ليودع كأس إفريقيا 2019 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة بهدف.

كان ثالث أكثر من سجل لمصر عبر التاريخ أكثر لاعبي الفراعنة فقدانا للكرة، 7 مرات.

ولم تكن محاولاته مؤثرة على مرمى فريق بافانا بافانا، سدد 4 مرات كلها ذهبت خارج العارضة والقائمين.

هدف ⚽️ مرتدة مثالية من #بافانا_بافانا تصدم الفراعنة في الدقيقة 85..



🇿🇦 1 - 0 🇪🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/ZyxEnFTn6D — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019

وقام هداف ليفربول بمراوغة ناجحة واحدة فقط من أصل 5 محاولات.

وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 71.43% فقط، 53% منها كانت للخلف، و13% للخلف.

غاب بطل دوري أبطال أوروبا فتأثر بشدة الفراعنة ليودعوا البطولة.