أرقام في الجول - صلاح غاب أمام جنوب إفريقيا

الأحد، 07 يوليه 2019 - 01:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

قدم محمد صلاح نجم مصر واحدة من أسوأ مبارياته مع منتخب مصر يوم السبت أمام جنوب إفريقيا ليودع كأس إفريقيا 2019 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة بهدف.

كان ثالث أكثر من سجل لمصر عبر التاريخ أكثر لاعبي الفراعنة فقدانا للكرة، 7 مرات.

ولم تكن محاولاته مؤثرة على مرمى فريق بافانا بافانا، سدد 4 مرات كلها ذهبت خارج العارضة والقائمين.

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وقام هداف ليفربول بمراوغة ناجحة واحدة فقط من أصل 5 محاولات.

وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 71.43% فقط، 53% منها كانت للخلف، و13% للخلف.

غاب بطل دوري أبطال أوروبا فتأثر بشدة الفراعنة ليودعوا البطولة.

منتخب مصر كأس إفريقيا محمد صلاح

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