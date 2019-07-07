أرقام في الجول - صلاح غاب أمام جنوب إفريقيا
الأحد، 07 يوليه 2019 - 01:27
كتب : FilGoal
قدم محمد صلاح نجم مصر واحدة من أسوأ مبارياته مع منتخب مصر يوم السبت أمام جنوب إفريقيا ليودع كأس إفريقيا 2019 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة بهدف.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
كان ثالث أكثر من سجل لمصر عبر التاريخ أكثر لاعبي الفراعنة فقدانا للكرة، 7 مرات.
ولم تكن محاولاته مؤثرة على مرمى فريق بافانا بافانا، سدد 4 مرات كلها ذهبت خارج العارضة والقائمين.
هدف ⚽️ مرتدة مثالية من #بافانا_بافانا تصدم الفراعنة في الدقيقة 85..
🇿🇦 1 - 0 🇪🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/ZyxEnFTn6D
هدف ⚽️ مرتدة مثالية من #بافانا_بافانا تصدم الفراعنة في الدقيقة 85..
وقام هداف ليفربول بمراوغة ناجحة واحدة فقط من أصل 5 محاولات.
وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 71.43% فقط، 53% منها كانت للخلف، و13% للخلف.
غاب بطل دوري أبطال أوروبا فتأثر بشدة الفراعنة ليودعوا البطولة.