مدرب جنوب إفريقيا لجمهور مصر: لا تحزنوا.. أنتظر تشجيعكم لنا أمام نيجيريا

السبت، 06 يوليه 2019 - 23:51

كتب : عاطف شادي

ستيوارت باكستر

يتمنى ستيوارت باكستر مدرب جنوب إفريقيا مساندة جمهور مصر لفريقه أمام نيجيريا يوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا 2019.

وقال الإنجليزي في مؤتمر صحفي بعد فوزه على مصر بهدف يوم السبت:"جمهور مصر ضغطنا بشكل كبير، أضعنا فرصا عديدة سهلة. عليه ألا يشعر بالأسى وأن يدعم فريقه في المرحلة المقبلة. أتمنى مؤازرته لنا أمام نيجيريا".

وواصل "قدمنا أمام مصر مباراة قوية، اللاعبون كانوا شجعانا وهاجموا منافسهم جيدا. استحققنا الفوز لأننا تحكمنا في المواجهة. ظهرنا بمستوى متميز وضغطنا عاليا منذ البداية، أغلقنا المنافذ لمرمانا، ومنعنا خطورة مصر".

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وتلقت مصر صدمة في الدقيقة 85 حين سجل ثيمبينكوسي لورش هدف انتصار جنوب إفريقيا في ملعب القاهرة.

وضربت جنوب إفريقيا موعدا مع نيجيريا يوم الأربعاء في ملعب القاهرة بالدور ربع النهائي.

وإذا واصلت جنوب إفريقيا رحلتها ستواجه في الدور نصف النهائي مالي أو كوت ديفوار أو الجزائر أو غينيا.

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