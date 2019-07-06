محدّث انتهت مصر 2019 - نيجيريا 3 الكاميرون 2.. النسور تقهر الأسود

السبت، 06 يوليه 2019 - 17:45

كتب : FilGoal

ويليام تروست - كلينتون نجي - نيجيريا - الكاميرون

تابع مباشرة مباراة نيجيريا والكاميرون يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019.

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نهاية المباراة

ق66: ايوبي يسجل الهدف الثالث لنيجيريا

ق63: ايجالو يسجل الهدف الثاني لنيجيريا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: جيو يسجل الهدف الثاني للكاميرون

ق41: باهوكين يسجل الهدف الأول للكاميرون

ق19: ايجالو يسجل الهدف الأول لنيجيريا

بداية المباراة

نيجيريا الكاميرون كأس إفريقيا

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