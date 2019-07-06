محدّث انتهت مصر 2019 - نيجيريا 3 الكاميرون 2.. النسور تقهر الأسود
السبت، 06 يوليه 2019 - 17:45
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة نيجيريا والكاميرون يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019.
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نهاية المباراة
ق66: ايوبي يسجل الهدف الثالث لنيجيريا
ق63: ايجالو يسجل الهدف الثاني لنيجيريا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: جيو يسجل الهدف الثاني للكاميرون
ق41: باهوكين يسجل الهدف الأول للكاميرون
ق19: ايجالو يسجل الهدف الأول لنيجيريا
بداية المباراة
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