التشكيل - موسى وايجالو يقودان نيجيريا.. وشوبو-موتينج يحمل آمال الكاميرون

السبت، 06 يوليه 2019 - 17:03

كتب : FilGoal

كينيث أوميرو - نيجيريا - غينيا

أعلن منتخبا نيجيريا والكاميرون تشكيلة مباراتهما يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019 والتي تجري على ملعب الإسكندرية.

وتلعب النسور الخضراء بالقوة الضاربة فيبدأ أحمد موسى واوديون ايجالو المباراة، بينما اريك ماكسيم شوبو-موتينج لاعب باريس سان جيرمان يقود الأسود.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

أخبار متعلقة

بالفيديو – ديانج: أنا أهلاوي.. فخور باللعب لأكبر أندية العالم تقرير - بوكيتينو أقنع سيبايوس بالانضمام إلى توتنام رسميا - لوفتوس شيك يجدد تعاقده مع تشيلسي 5 سنوات إنتر يعلنها: إيكاردي وناينجولان لم يعدا في حساباتنا

حارس المرمى: دانيل اكبييي

الدفاع: اولا اينا - كينيث اوميرو - ويليام تروست-ايكونج - شيدوزي اوازيم

الوسط: احمد موسى - اوجينيكارو ايتيبو - ويلفريد نديدي - اليكس ايوبي - موسيس سايمون

الهجوم: اوديون ايجالو

بينما تشكيل الكاميرون هو:

حارس المرمى: اندريه اونانا

الدفاع: جيورجيه مونجاك - مايكل نجاجوي - يايا بانانا

الوسط: امبرويز اويونجو - كلينتون نجيي - بيير مالونج - اريك شوبو موتينج - كولينز فاي

الهجوم: ستيفان باهوكين - كريستيان باسوجوج

ويلعب الفائز أمام مصر أو جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي من النسخة رقم 32 للبطولة القارية.

وتأهلت نيجيريا كوصيفة للمجموعة الثانية، وكذلك الكاميرون التي صعدت في المركز الثاني من المجموعة السادسة.

نيجيريا الكاميرون كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

استعدادا لرحيل بوجبا؟ تقارير: يونايتد يفاوض نجم لاتسيو 28 دقيقة | أوروبا
وكيله: أندية مصرية كبيرة ترغب في ضم بيليات.. وهذا موقفنا 29 دقيقة | مصر
مباشر مصر 2019 - نيجيريا 0 الكاميرون 0.. ضغط مبكر للنسور 29 دقيقة | مصر 2019
هل يتحقق حلم بيريز؟ تقارير إيطالية: توتي قد يشغل منصبا في ريال مدريد 49 دقيقة | أوروبا
التشكيل - موسى وايجالو يقودان نيجيريا.. وشوبو-موتينج يحمل آمال الكاميرون ساعة | مصر 2019
بالفيديو – ديانج: أنا أهلاوي.. فخور باللعب لأكبر أندية العالم ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 4 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

قد ينال إعجابك