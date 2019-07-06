التشكيل - موسى وايجالو يقودان نيجيريا.. وشوبو-موتينج يحمل آمال الكاميرون

أعلن منتخبا نيجيريا والكاميرون تشكيلة مباراتهما يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019 والتي تجري على ملعب الإسكندرية.

وتلعب النسور الخضراء بالقوة الضاربة فيبدأ أحمد موسى واوديون ايجالو المباراة، بينما اريك ماكسيم شوبو-موتينج لاعب باريس سان جيرمان يقود الأسود.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

حارس المرمى: دانيل اكبييي

الدفاع: اولا اينا - كينيث اوميرو - ويليام تروست-ايكونج - شيدوزي اوازيم

الوسط: احمد موسى - اوجينيكارو ايتيبو - ويلفريد نديدي - اليكس ايوبي - موسيس سايمون

الهجوم: اوديون ايجالو

بينما تشكيل الكاميرون هو:

حارس المرمى: اندريه اونانا

الدفاع: جيورجيه مونجاك - مايكل نجاجوي - يايا بانانا

الوسط: امبرويز اويونجو - كلينتون نجيي - بيير مالونج - اريك شوبو موتينج - كولينز فاي

الهجوم: ستيفان باهوكين - كريستيان باسوجوج

ويلعب الفائز أمام مصر أو جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي من النسخة رقم 32 للبطولة القارية.

وتأهلت نيجيريا كوصيفة للمجموعة الثانية، وكذلك الكاميرون التي صعدت في المركز الثاني من المجموعة السادسة.