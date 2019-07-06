مواعيد مباريات اليوم السبت 6-7-2019 والقنوات الناقلة.. مصر وموعد ناري منتظر

انتهى اليوم الأول من دور الـ 16 من أمم إفريقيا، والآن موعدنا مع موعد لقاء المنتخب الوطني.

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منتخب مصر يواجه منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساءً على ملعب استاد القاهرة على قناة بي إن ماكس 1 و2 إلى جانب قناة تايم سبورتس الأرضية.

وقبل مواجهة مصر، سنكون على موعد ناري منتظر يجمع بين منتخب الكاميرون ومنتخب نيجيريا في السادسة مساءً على ملعب الإسكندرية على بي إن ماكس 1 و2 وقناة تايم سبورتس.

في كوبا أمريكا، تنطلق مواجهة الأرجنتين أمام تشيلي في صراع المركز الثالث في التاسعة مساءً على بي إن ماكس 3.

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